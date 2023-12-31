https://sputniknews.com.tr/20231231/2023te-turkiyenin-faiz-politikasi-nasilseyretti-1078633978.html

2023'te Türkiye’nin faiz politikası nasıl seyretti?

2023'te Türkiye’nin faiz politikası nasıl seyretti?

Merkez Bankası 2023 yılının ilk döneminde düşük faiz politikası uygularken, genel seçimler sonrası faiz politikasını değiştirdi. Haziran ayında göreve başlayan... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T13:38+0300

2023-12-31T13:38+0300

2023-12-31T13:41+0300

2023'te neler oldu?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı içerisinde önce düşük faiz, ardından da yüksek faiz politikasını uyguladı. Genel seçimler sonrasında değişen Merkez Bankası yönetimi önceki dönemde uygulanan politikaların tam tersini uyguladı.2023 yılı düşük faiz politikası ile başladıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak ayında gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.Para Politikası Kurulu, şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8.5'e çekti. Merkez'in açıklamasında depreme yönelik "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede kalıcı etkide bulunmayacağı öngörülmektedir” denildi.Üç ay sabit faizMerkez Bankası, Mart, Nisan ve Mayıs’ta faiz oranını değiştirmedi. Mart ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,5'te bıraktı. TCMB, Nisan ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Merkez Bankası, Mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizini yüzde 8. 50'de sabit bıraktı.Merkez Bankası yönetimi değişti14 Mayıs genel seçimleri ve 28 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonrasında Merkez Bankası yönetimi de değişti. Düşük faiz politikasını sürdüren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Kavcıoğlu'un yerine Hafize Gaye Erkan atandı.27 ay sonra ilk artış gerçekleştiMerkez Bankası Haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz arttırdı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8.5'tan yüzde 15'e yükseltildi. Temmuz ayında da Merkez Bankası, 250 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti. Ağustos ayında da TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan kurulun, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.Faizde artış devam ettiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında da artış devam etti. Kurul faizi yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştiren TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Kasım ayından faiz kararı 23 Kasım 2023 tarihinde açıklandı. TCMB, politika faizini beklentilere paralel 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.Yılın son toplantısında da faiz seyri yukarı doğru olduTCMB Para Politikası Kurulu 2023 yılının son toplantısında Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Yılın son toplantısında da faiz artırma kararı alındı. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çekti.

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