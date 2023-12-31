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GRAFİK | Hızla değer kazanan altının 2023 serüveni
GRAFİK | Hızla değer kazanan altının 2023 serüveni
2023 yılının son ayında gram altın tarihi zirvesini görerek 2 bin liraya dayandı. Sputnik, gram altının 11 yıllık serüvenini ve 2023'teki seyrini grafiklerle... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
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Dünyada meydana gelen küresel olaylar altının piyasalarda dalgalanmasına sebep oluyor. Yıllar içerisinde inişli ve çıkışlı grafik çizen altın bu yılın son ayında rekora koştu. Sputnik tarafından hazırlanan hareketli grafik, gram altının 1 yıl içerisindeki değer değişimini ortaya koyuyor.Türkiye’de artış gösteren döviz kuruyla birlikte altının fiyatı da yükselme gösterdi. 2013 yılında 85 lira olan gram altın, 8 aralık 2023 tarihinde 1891 liradan işlem gördü.Türkiye'de, 2013 yılında yüzde 10'un üzerinde değer kaybına uğrayan altın, 2014 yılında yaşadığı yükselişle başladı Ocak ayının ilk haftasında yatırımcısına yaklaşık yüzde 3 kazandırdı.2015 yılında 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 11.15 yükseliş gösterdi.Gram altın 2016 yılında yatırımcısına yüzde 32 kar ettirdi. 2017’de dalgalı bir seyir izleyen gram altın, yaşanan küresel gerilimlere rağmen yıllık bazda yatırımcısına yüzde 21.9 değer kazandırdı.2018 yılı altın üretimi, 2017 yılına göre yüzde 20 arttı. Gram altın 2019 ve 2020'de en çok kazandıran yatırım aracı olduAltının gram satış fiyatı, 2019'da bir önceki yılın kapanışına göre yüzde 33.39 artış gösterdi.2020 yılında altının gram satış fiyatı, bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 55.91 arttı.1 Ocak 2021'de 462 lira seviyesinde olan gram altın, yüzde 72.6 oranında artış gösterdi.2022'de Türkiye altın alım rekoru kırdıDünya Altın Konseyi'nin paylaştığı veriler Türkiye'nin 2022 yılı içerisinde dünyada merkez bankaları arasında en çok alım yapan ülke olduğunu belirtti. 148 ton altın alımı ile Türkiye Merkez Bankası altın rezervi 542 ton seviyesine ulaştı.Sputnik, 1 Ocak 2013 ile 8 Aralık 2023 tarihine kadar olan süreçte gram altının 11 yıl içerisindeki değişimini gösteren grafiği paylaştı.2023'ün son ayında Merkez Bankası tüm zamanların rekorunu kırdıMerkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42.3'e karşılık geldi.
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gram altın 2023, gram altın ne kadar, gram altın fiyat, gram altın 2024
gram altın 2023, gram altın ne kadar, gram altın fiyat, gram altın 2024

GRAFİK | Hızla değer kazanan altının 2023 serüveni

13:26 31.12.2023 (güncellendi: 13:35 31.12.2023)
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Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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Kerimcan Malaz
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2023 yılının son ayında gram altın tarihi zirvesini görerek 2 bin liraya dayandı. Sputnik, gram altının 11 yıllık serüvenini ve 2023'teki seyrini grafiklerle ortaya koydu.
Dünyada meydana gelen küresel olaylar altının piyasalarda dalgalanmasına sebep oluyor. Yıllar içerisinde inişli ve çıkışlı grafik çizen altın bu yılın son ayında rekora koştu. Sputnik tarafından hazırlanan hareketli grafik, gram altının 1 yıl içerisindeki değer değişimini ortaya koyuyor.
Türkiye’de artış gösteren döviz kuruyla birlikte altının fiyatı da yükselme gösterdi.

2013 yılında 85 lira olan gram altın, 8 aralık 2023 tarihinde 1891 liradan işlem gördü.
Türkiye'de, 2013 yılında yüzde 10'un üzerinde değer kaybına uğrayan altın, 2014 yılında yaşadığı yükselişle başladı Ocak ayının ilk haftasında yatırımcısına yaklaşık yüzde 3 kazandırdı.
2015 yılında 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 11.15 yükseliş gösterdi.
Gram altın 2016 yılında yatırımcısına yüzde 32 kar ettirdi.
2017’de dalgalı bir seyir izleyen gram altın, yaşanan küresel gerilimlere rağmen yıllık bazda yatırımcısına yüzde 21.9 değer kazandırdı.
2018 yılı altın üretimi, 2017 yılına göre yüzde 20 arttı.

Gram altın 2019 ve 2020'de en çok kazandıran yatırım aracı oldu

Altının gram satış fiyatı, 2019'da bir önceki yılın kapanışına göre yüzde 33.39 artış gösterdi.
2020 yılında altının gram satış fiyatı, bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 55.91 arttı.
1 Ocak 2021'de 462 lira seviyesinde olan gram altın, yüzde 72.6 oranında artış gösterdi.

2022'de Türkiye altın alım rekoru kırdı

Dünya Altın Konseyi'nin paylaştığı veriler Türkiye'nin 2022 yılı içerisinde dünyada merkez bankaları arasında en çok alım yapan ülke olduğunu belirtti.
148 ton altın alımı ile Türkiye Merkez Bankası altın rezervi 542 ton seviyesine ulaştı.
© Sputnik / Kerimcan MalazGram altının son 11 yıllık değişimi
Gram altının son 11 yıllık değişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
Gram altının son 11 yıllık değişimi
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Sputnik, 1 Ocak 2013 ile 8 Aralık 2023 tarihine kadar olan süreçte gram altının 11 yıl içerisindeki değişimini gösteren grafiği paylaştı.

2023'ün son ayında Merkez Bankası tüm zamanların rekorunu kırdı

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42.3'e karşılık geldi.
Türkiye - Döviz - Dolar - Türk lirası - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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