https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-partinin-ankara-adayi-altinoktan-ilk-aciklama-1079793647.html

AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'tan ilk açıklama

AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'tan ilk açıklama

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Altınok, basın mensuplarına yaptığı ilk açıklamada Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını, bütün... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T18:01+0300

2024-01-18T18:01+0300

2024-01-18T18:01+0300

turgut altınok

politika

ankara

ak parti

31 mart yerel seçimleri

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak" dedi.Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na aday olmasını sağladıkları için teşekkür eden Altınok, "Ayrıca Ankara'da yapılan anketler var. Her partiye mensup olup 'Altınok olsun, oy vereceğim' diyen bütün Ankaralılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak" diye konuştu.Ankara'nın layık olduğu yerde bulunmadığını söyleyen Altınok, Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını, birçok eser ve hizmetlerle asla ayrımcılık yapmayacaklarını kaydetti.Bütün Ankara'yı ilmek ilmek, dantel gibi nakış nakış eserle ve hizmetlerle öreceklerini dile getiren Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:Turgut Altınok, herkese, her kesime dokunacaklarını belirterek, emeklilere ve gençlere de müjdelerinin olacağını ve bunu yakın zamanda duyuracaklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-parti-adaylarini-acikliyor-ankara-ve-izmir-adaylari-bekleniyor-1079782402.html

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turgut altınok, ankara, ak parti, 31 mart yerel seçimleri