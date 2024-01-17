https://sputniknews.com.tr/20240117/uzay-yolculugu-ertelendi-1079753079.html
Türkiye'nin uzay yolculuğu yarına ertelendi
Türkiye'nin uzay yolculuğu yarına ertelendi
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 19 Ocak 2024 tarihine ertelendi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T19:35+0300
2024-01-17T19:35+0300
2024-01-17T20:02+0300
uzay
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alper gezeravcı
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Bu gece 01.11'de yapılması planlanan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı uzay yolculuğunun 19 Ocak’a ertelendiği açıklandı.SpaceX, Axiom 3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiğini duyurdu.SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.Bakan Kacır'dan açıklamaSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, fırlatmanın yarın gece TSİ 00.49'da yapılmasının planladığını belirterek, “Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz” dedi. SpaceX’e ait Dragon uzay aracıyla NASA'nın ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden bu gece TSİ 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılması bekleniyordu.Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer alacağı 4 kişilik ekipte, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240117/iletisim-baskani-altun-gezeravci-uzayda-13-deney-gerceklestirecek-1079749259.html
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türkiyenin uzay yolculuğu ertelendi mi, türkiyenin uzay yolculuğu ne zaman, türkiyenin uzay yolculuğu neden ertelendi
türkiyenin uzay yolculuğu ertelendi mi, türkiyenin uzay yolculuğu ne zaman, türkiyenin uzay yolculuğu neden ertelendi
Türkiye'nin uzay yolculuğu yarına ertelendi
19:35 17.01.2024 (güncellendi: 20:02 17.01.2024)
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 19 Ocak 2024 tarihine ertelendi.
Bu gece 01.11'de yapılması planlanan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı uzay yolculuğunun 19 Ocak’a ertelendiği açıklandı.
SpaceX, Axiom 3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiğini duyurdu.
SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, fırlatmanın yarın gece TSİ 00.49'da yapılmasının planladığını belirterek, “Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz” dedi.
SpaceX’e ait Dragon uzay aracıyla NASA'nın ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden bu gece TSİ 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılması bekleniyordu.
Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer alacağı 4 kişilik ekipte, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt bulunuyor.