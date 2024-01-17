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İletişim Başkanı Altun: Gezeravcı uzayda 13 deney gerçekleştirecek
İletişim Başkanı Altun: Gezeravcı uzayda 13 deney gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
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İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın yapacağı faaliyetleri açıkladı. Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240116/turkiyenin-ilk-uzay-yolculugunda-geri-sayim-basladi-firlatma-ne-zaman-nereden-izlenecek-1079698662.html
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fahrettin altun, alper gezeravcı, uzay
fahrettin altun, alper gezeravcı, uzay

İletişim Başkanı Altun: Gezeravcı uzayda 13 deney gerçekleştirecek

17:52 17.01.2024
© Türkiye Uzay Ajansı (TUA)Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesabından Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere seçilen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın eğitim sürecine ilişkin son durumu paylaştı .
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesabından Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere seçilen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın eğitim sürecine ilişkin son durumu paylaştı . - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Türkiye Uzay Ajansı (TUA)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek” dedi.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın yapacağı faaliyetleri açıkladı.
Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor. Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi. Bu kapsamda bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, bu gece uzay yolculuğuna başlayacak. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.”
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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