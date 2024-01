https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-yemen-ve-diger-ulkelerdeki-sivil-olumleri-batinin-umrunda-degil-1079739719.html

Rusya: Yemen ve diğer ülkelerdeki sivil ölümleri Batı'nın umrunda değil

Rusya: Yemen ve diğer ülkelerdeki sivil ölümleri Batı'nın umrunda değil

Batı'nın askeri, sivil, sosyal tesisler de dahil her türlü tesisi bombalamaya alışık olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T13:19+0300

2024-01-17T13:19+0300

2024-01-17T13:19+0300

dünya

abd

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ortadoğu

yemen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678695_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_d39e6f7d52b25a8a8037000f7b80f75d.jpg

Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Batı koalisyonu, daha sonra tarihi yeniden yazmayı umduğu için Yemen ve diğer ülkelerdeki sivil ölümlerini dikkate almıyor" dedi.Batılı ülkelerin ihtiyaç duyduklarında askeri, sivil, sosyal tesisler de dahil her türlü hedefi bombalamaya alışkın olduğunun altını çizen Zaharova, "Hiçbir şey umurlarında değil. Kimin tarihin hangi tarafında olduğu, orada sivillerin olup olmadığı, kaç kadın, çocuk, yaşlı bulunduğu kesinlikle umurlarında değil. Tedavi gören engelli insanları oradan çıkarıp çıkaramayacakları umurlarında değil. Kesinlikle hiçbir şeyi umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.Bunun nedenini, Batılı temsilcilerin daha sonra yaşanan olaylara tanıklık edecek her türlü listeyi, tarih dersi kitabını yakacak olmaları, her anıtı yıkacak olmaları şeklinde açıklayan Zaharova, ardından bunların yerine sahte bir anıt dikileceğini, sahte bir kitap yazılacağını da kaydetti.Rusya Dışişleri Sözcüsü, Batı'nın sadece kendi çıkarları, kendi konjonktürü, Yemen'i bombalayarak dikkatleri bölgenin diğer noktalarındaki başarısızlıklardan ne kadar uzaklaştırabilecekleri konusunda kaygı duyduğunu belirterek başta ABD olmak üzere kendi ülkelerinde ne ölçüde bir tür proaktiflik duygusu oluşturabileceklerinin ve oyları ne kadar etkileyebileceklerinin de Batı için endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/abdden-yemene-yeni-saldiri-1079720660.html

abd

rusya

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ortadoğu, yemen