https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-yemen-ve-diger-ulkelerdeki-sivil-olumleri-batinin-umrunda-degil-1079739719.html
Rusya: Yemen ve diğer ülkelerdeki sivil ölümleri Batı'nın umrunda değil
Rusya: Yemen ve diğer ülkelerdeki sivil ölümleri Batı'nın umrunda değil
Batı'nın askeri, sivil, sosyal tesisler de dahil her türlü tesisi bombalamaya alışık olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T13:19+0300
2024-01-17T13:19+0300
2024-01-17T13:19+0300
dünya
abd
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ortadoğu
yemen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678695_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_d39e6f7d52b25a8a8037000f7b80f75d.jpg
Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Batı koalisyonu, daha sonra tarihi yeniden yazmayı umduğu için Yemen ve diğer ülkelerdeki sivil ölümlerini dikkate almıyor" dedi.Batılı ülkelerin ihtiyaç duyduklarında askeri, sivil, sosyal tesisler de dahil her türlü hedefi bombalamaya alışkın olduğunun altını çizen Zaharova, "Hiçbir şey umurlarında değil. Kimin tarihin hangi tarafında olduğu, orada sivillerin olup olmadığı, kaç kadın, çocuk, yaşlı bulunduğu kesinlikle umurlarında değil. Tedavi gören engelli insanları oradan çıkarıp çıkaramayacakları umurlarında değil. Kesinlikle hiçbir şeyi umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.Bunun nedenini, Batılı temsilcilerin daha sonra yaşanan olaylara tanıklık edecek her türlü listeyi, tarih dersi kitabını yakacak olmaları, her anıtı yıkacak olmaları şeklinde açıklayan Zaharova, ardından bunların yerine sahte bir anıt dikileceğini, sahte bir kitap yazılacağını da kaydetti.Rusya Dışişleri Sözcüsü, Batı'nın sadece kendi çıkarları, kendi konjonktürü, Yemen'i bombalayarak dikkatleri bölgenin diğer noktalarındaki başarısızlıklardan ne kadar uzaklaştırabilecekleri konusunda kaygı duyduğunu belirterek başta ABD olmak üzere kendi ülkelerinde ne ölçüde bir tür proaktiflik duygusu oluşturabileceklerinin ve oyları ne kadar etkileyebileceklerinin de Batı için endişe kaynağı olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/abdden-yemene-yeni-saldiri-1079720660.html
abd
rusya
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678695_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_f633082ff3e647926f28406d966d329f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ortadoğu, yemen
abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ortadoğu, yemen
Rusya: Yemen ve diğer ülkelerdeki sivil ölümleri Batı'nın umrunda değil
Batı'nın askeri, sivil, sosyal tesisler de dahil her türlü tesisi bombalamaya alışık olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yemen'e ve diğer ülkelere düzenlenen saldırılarda sivil ölümlerin Batı koalisyonu tarafından umursanmadığını vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Batı koalisyonu, daha sonra tarihi yeniden yazmayı umduğu için Yemen ve diğer ülkelerdeki sivil ölümlerini dikkate almıyor" dedi.
Batılı ülkelerin ihtiyaç duyduklarında askeri, sivil, sosyal tesisler de dahil her türlü hedefi bombalamaya alışkın olduğunun altını çizen Zaharova, "Hiçbir şey umurlarında değil. Kimin tarihin hangi tarafında olduğu, orada sivillerin olup olmadığı, kaç kadın, çocuk, yaşlı bulunduğu kesinlikle umurlarında değil. Tedavi gören engelli insanları oradan çıkarıp çıkaramayacakları umurlarında değil. Kesinlikle hiçbir şeyi umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Bunun nedenini, Batılı temsilcilerin daha sonra yaşanan olaylara tanıklık edecek her türlü listeyi, tarih dersi kitabını yakacak olmaları, her anıtı yıkacak olmaları şeklinde açıklayan Zaharova, ardından bunların yerine sahte bir anıt dikileceğini, sahte bir kitap yazılacağını da kaydetti.
Rusya Dışişleri Sözcüsü, Batı'nın sadece kendi çıkarları, kendi konjonktürü, Yemen'i bombalayarak dikkatleri bölgenin diğer noktalarındaki başarısızlıklardan ne kadar uzaklaştırabilecekleri konusunda kaygı duyduğunu belirterek başta ABD olmak üzere kendi ülkelerinde ne ölçüde bir tür proaktiflik duygusu oluşturabileceklerinin ve oyları ne kadar etkileyebileceklerinin de Batı için endişe kaynağı olduğunu vurguladı.