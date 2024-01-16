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ABD'den Yemen'e yeni saldırı
ABD'den Yemen'e yeni saldırı
ABD'nin, Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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ABD, Yemen'deki Husilere 'ait füze tesisini' hedef alan yeni bir hava saldırısı düzenledi.ABC'nin adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, saldırıda, gemisavar balistik seyir füzelerinin bulunduğu bölgeyi vurmak için Tomahawk füzelerinin kullanıldığı bildirildi.ABD ve İngiliz savaş uçakları geçen hafta Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti. Kızıldeniz'de yaşananlarSon dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/abdden-yemene-yeni-saldiri-1079720660.html
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yemen, ortadoğu, abd, abd, husi, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi

ABD'den Yemen'e yeni saldırı

19:39 16.01.2024 (güncellendi: 20:01 16.01.2024)
© AA VideoHusiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı
Husiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA Video
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ABD'nin, Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği belirtildi.
ABD, Yemen'deki Husilere 'ait füze tesisini' hedef alan yeni bir hava saldırısı düzenledi.
ABC'nin adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, saldırıda, gemisavar balistik seyir füzelerinin bulunduğu bölgeyi vurmak için Tomahawk füzelerinin kullanıldığı bildirildi.
ABD ve İngiliz savaş uçakları geçen hafta Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.
Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
Husiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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