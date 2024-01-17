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RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday seçildi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T23:11+0300
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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te boş bulunan 1 üyelik için seçim yapıldı.İYİ Parti kontenjanından seçilecek üye için Ahmet Can Buğday ve Hüseyin Raşit Yılmaz aday gösterildi.Genel Kurul'da yapılan gizli oylamada, toplam 344 oy kullanılırken, Ahmet Can Buğday 306 oy, Hüseyin Raşit Yılmaz 7 oy aldı. Yapılan oylamada 30 oy geçersiz, bir oy ise boş sayıldı.Bu sonuçla Ahmet Can Buğday, RTÜK'ün yeni üyesi oldu.RTÜK üye seçiminin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kabul edilen Danışma Kurulu önerisi kapsamında başka bir iş görüşmeyerek birleşimi, 23 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.Ahmet Can Buğday kimdir?Üsküdar'da 1973 yılında dünyaya gelen Ahmet Can Buğday ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da yaptı. 27. dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayıdır.Buğday, Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme, Yüksek Lisans eğitimini ise Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine gerçekleştirdi. 2014- 2019 yılları arasında Atatürk Havalimanı’nda Güvenlik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Risk Değerlendirme ve Denetim Müdürlüğü ile Türkiye Projeler Müdürlüğü görevlerini yürüten Ahmet Can Buğday Stratejik Çalışma Grubu Başkanlığı, Disiplin Kurulu Başkanlığı, İstişare Kurulu Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, Kurumsal Yapı Koordinatörlüğü ve Emniyet Araştırma Denetleme Birimi Üyeliğini görevini de yerine getirdi.Ahmet Can Buğday, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve münhasıran Özel Güvenlik hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak İSTGÜVEN AŞ’de 2019 Temmuz ayından itibaren Genel Müdür olarak görev yaptı.Aynı zamanda 27. dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayı olan Buğday, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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rtükün yeni üyesi belli oldu, rtükün yeni üyesi kim, ahmet can buğday kimdir
rtükün yeni üyesi belli oldu, rtükün yeni üyesi kim, ahmet can buğday kimdir

RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu

23:11 17.01.2024
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday seçildi.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te boş bulunan 1 üyelik için seçim yapıldı.
İYİ Parti kontenjanından seçilecek üye için Ahmet Can Buğday ve Hüseyin Raşit Yılmaz aday gösterildi.
Genel Kurul'da yapılan gizli oylamada, toplam 344 oy kullanılırken, Ahmet Can Buğday 306 oy, Hüseyin Raşit Yılmaz 7 oy aldı. Yapılan oylamada 30 oy geçersiz, bir oy ise boş sayıldı.
Bu sonuçla Ahmet Can Buğday, RTÜK'ün yeni üyesi oldu.
RTÜK üye seçiminin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kabul edilen Danışma Kurulu önerisi kapsamında başka bir iş görüşmeyerek birleşimi, 23 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Ahmet Can Buğday kimdir?

Üsküdar'da 1973 yılında dünyaya gelen Ahmet Can Buğday ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da yaptı. 27. dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayıdır.
Buğday, Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme, Yüksek Lisans eğitimini ise Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine gerçekleştirdi.
2014- 2019 yılları arasında Atatürk Havalimanı’nda Güvenlik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Risk Değerlendirme ve Denetim Müdürlüğü ile Türkiye Projeler Müdürlüğü görevlerini yürüten Ahmet Can Buğday Stratejik Çalışma Grubu Başkanlığı, Disiplin Kurulu Başkanlığı, İstişare Kurulu Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, Kurumsal Yapı Koordinatörlüğü ve Emniyet Araştırma Denetleme Birimi Üyeliğini görevini de yerine getirdi.
Ahmet Can Buğday, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve münhasıran Özel Güvenlik hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak İSTGÜVEN AŞ’de 2019 Temmuz ayından itibaren Genel Müdür olarak görev yaptı.
Aynı zamanda 27. dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayı olan Buğday, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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