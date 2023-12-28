https://sputniknews.com.tr/20231228/rtuk-kizil-goncalar-dizisi-ile-ilgili-kararini-verdi-1079123983.html

RTÜK Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili kararını verdi

RTÜK Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili kararını verdi

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

rtük

kızıl goncalar

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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin bazı sahnelerinde toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle FOX TV’ye yüzde üç idari para cezası ve iki kez program durdurma yaptırımı uygulandı.RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında RTÜK’ün çok sayıda haber kanalına ceza verdiğini yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20231228/rtuk-kizil-goncalar-dizisi-ile-ilgili-kararini-verdi-1079123983.html

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