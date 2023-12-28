https://sputniknews.com.tr/20231228/rtuk-kizil-goncalar-dizisi-ile-ilgili-kararini-verdi-1079123983.html
RTÜK Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili kararını verdi
RTÜK Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili kararını verdi
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T11:24+0300
2023-12-28T11:24+0300
2023-12-28T11:58+0300
yaşam
rtük
kızıl goncalar
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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin bazı sahnelerinde toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle FOX TV’ye yüzde üç idari para cezası ve iki kez program durdurma yaptırımı uygulandı.RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında RTÜK’ün çok sayıda haber kanalına ceza verdiğini yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/rtuk-kizil-goncalar-dizisi-ile-ilgili-kararini-verdi-1079123983.html
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rtük, kızıl goncalar
RTÜK Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili kararını verdi
11:24 28.12.2023 (güncellendi: 11:58 28.12.2023)
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi.
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin bazı sahnelerinde toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle FOX TV’ye yüzde üç idari para cezası ve iki kez program durdurma yaptırımı uygulandı.
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında RTÜK’ün çok sayıda haber kanalına ceza verdiğini yazdı.