https://sputniknews.com.tr/20240117/almanya-ukraynaya-bu-yil-7-milyar-euronun-uzerinde-askeri-yardim-saglanacak-1079739842.html
Almanya: Ukrayna’ya bu yıl 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlanacak
Almanya: Ukrayna’ya bu yıl 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlanacak
Kiev’e yapılan yardımlarını seçimlere hazırlanan ABD’deki gelişmelere rağmen sürdürmeye niyetli görünen Alman hükümeti, 2024 yılında Ukrayna'ya 7 milyar... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T13:25+0300
2024-01-17T13:25+0300
2024-01-17T13:25+0300
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Alman hükümetinin ilgili açıklamasında, Almanya'nın Ukrayna'ya 2024 yılında 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlayacağı belirtildi.Açıklamada, “Almanya, 2024 yılında Ukrayna'ya değeri 7 milyar euroyu aşan askeri ürünlerle destekleyecek” ifadelerine yer verildi.Alman hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesi ve Ortadoğu'daki durum üzerinde görüştü. Liderler özellikle Ukrayna'ya mali, askeri ve insani desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakata vardı.Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’ya tahsis edilen yardım miktarı açısından ABD birinci, Almanya ise ikinci sırada yer alıyor.Yakın zamanda AP’de düzenlenen toplantıda söz alan İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, “Avrupa Birliği (AB) vergi mükelleflerinin milyarlarca parasını çıkarımıza olmayan bir savaşı körüklemek için harcadık ve Ukrayna'nın iyi bir sebep olmadan yok edilmesine yardımcı olduk" diye konuşmuştu.Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti. Rus diplomat ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğittiğini de söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk edilmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240117/fransa-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-konusunda-anlasmaya-hazirlaniyor-1079738027.html
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ukrayna, ukrayna krizi, almanya, berlin, kiev, olaf scholz, mali yardım, askeri yardım, avrupa, avrupa birliği, rusya
Almanya: Ukrayna’ya bu yıl 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlanacak
Kiev’e yapılan yardımlarını seçimlere hazırlanan ABD’deki gelişmelere rağmen sürdürmeye niyetli görünen Alman hükümeti, 2024 yılında Ukrayna'ya 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlanacağını bildirdi.
Alman hükümetinin ilgili açıklamasında, Almanya'nın Ukrayna'ya 2024 yılında 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, “Almanya, 2024 yılında Ukrayna'ya değeri 7 milyar euroyu aşan askeri ürünlerle destekleyecek” ifadelerine yer verildi.
Alman hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesi ve Ortadoğu'daki durum üzerinde görüştü. Liderler özellikle Ukrayna'ya mali, askeri ve insani desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakata vardı.
Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’ya tahsis edilen yardım miktarı açısından ABD birinci, Almanya ise ikinci sırada yer alıyor.
Yakın zamanda AP’de düzenlenen toplantıda söz alan
İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, “Avrupa Birliği (AB) vergi mükelleflerinin milyarlarca parasını çıkarımıza olmayan bir savaşı körüklemek için harcadık ve Ukrayna'nın iyi bir sebep olmadan yok edilmesine yardımcı olduk
" diye konuşmuştu.
Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti. Rus diplomat ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğittiğini de söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk edilmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.