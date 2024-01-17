https://sputniknews.com.tr/20240117/almanya-ukraynaya-bu-yil-7-milyar-euronun-uzerinde-askeri-yardim-saglanacak-1079739842.html

Almanya: Ukrayna’ya bu yıl 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlanacak

Almanya: Ukrayna’ya bu yıl 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlanacak

Kiev’e yapılan yardımlarını seçimlere hazırlanan ABD’deki gelişmelere rağmen sürdürmeye niyetli görünen Alman hükümeti, 2024 yılında Ukrayna'ya 7 milyar... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T13:25+0300

2024-01-17T13:25+0300

2024-01-17T13:25+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

almanya

berlin

kiev

olaf scholz

mali yardım

askeri yardım

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079285329_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_965525b33e6e2538cff87a10716d9b8f.jpg

Alman hükümetinin ilgili açıklamasında, Almanya'nın Ukrayna'ya 2024 yılında 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlayacağı belirtildi.Açıklamada, “Almanya, 2024 yılında Ukrayna'ya değeri 7 milyar euroyu aşan askeri ürünlerle destekleyecek” ifadelerine yer verildi.Alman hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesi ve Ortadoğu'daki durum üzerinde görüştü. Liderler özellikle Ukrayna'ya mali, askeri ve insani desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakata vardı.Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’ya tahsis edilen yardım miktarı açısından ABD birinci, Almanya ise ikinci sırada yer alıyor.Yakın zamanda AP’de düzenlenen toplantıda söz alan İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, “Avrupa Birliği (AB) vergi mükelleflerinin milyarlarca parasını çıkarımıza olmayan bir savaşı körüklemek için harcadık ve Ukrayna'nın iyi bir sebep olmadan yok edilmesine yardımcı olduk" diye konuşmuştu.Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti. Rus diplomat ayrıca ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğittiğini de söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk edilmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240117/fransa-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-konusunda-anlasmaya-hazirlaniyor-1079738027.html

ukrayna

almanya

berlin

kiev

avrupa birliği

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, almanya, berlin, kiev, olaf scholz, mali yardım, askeri yardım, avrupa, avrupa birliği, rusya