https://sputniknews.com.tr/20240117/avrupa-parlamentosundan-ukrayna-itirafi-batinin-rusya-ile-catisma-arayisi-bir-ulkeyi-mahvetti-1079735840.html

Avrupa Parlamentosundan Ukrayna itirafı: Batı’nın Rusya ile çatışma arayışı bir ülkeyi mahvetti

Avrupa Parlamentosundan Ukrayna itirafı: Batı’nın Rusya ile çatışma arayışı bir ülkeyi mahvetti

İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, Batı'nın Rusya ile çatışma arayışının Ukrayna'yı mahvettiğini söyledi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T11:18+0300

2024-01-17T11:18+0300

2024-01-17T11:18+0300

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AP’de düzenlenen toplantıda söz alan Wallace, “Avrupa Birliği (AB) vergi mükelleflerinin milyarlarca parasını çıkarımıza olmayan bir savaşı körüklemek için harcadık ve Ukrayna'nın iyi bir sebep olmadan yok edilmesine yardımcı olduk" diye öfkelendi.Herşeye rağmen çatışmanın durdurulabileceğine inanan AP üyesi, ancak ABD ve NATO'nun barış istemediğini ve Rusya'ya mümkün olduğunca fazla zarar vermeye çalıştığını sözlerine ekledi.Macron’dan ‘yardıma devam’ sözüResmi X hesabından Kiev’e desteklerini sürdüreceklerini tekrarlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirirken, SCALP füzelerini de içeren yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını ekledi.Macron, ziyareti sırasında Kiev'e güvenlik garantileri konusunda ikili bir anlaşma imzalandığını duyurmayı planladığını açıklarken, “Önümüzdeki haftalarda imzalanacak olan güvenceler içeren ikili bir anlaşmaya son şeklini veriyoruz. Aynı zamanda yeni teslimatlara başlayacağız. Ukraynalı dostlarımızın beklediği 40 kadar SCALP füzesi ve birkaç yüz bomba” ifadelerini kullandı.Havadan fırlatılan bir seyir füzesi olarak bilinen Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve British Aerospace'in ortak geliştirdiği füze olmakla beraber, halihazırda Avrupalı MBDA şirketi tarafından üretiliyor.Birim başına fiyatının yaklaşık iki milyon sterlin olduğu kaydedilirken, ABD yayını The Drive'a göre ihracatı yapılan bu füzelerin menzili farklı modifikasyonlarına göre 250 kilometre ile 560 kilometreye kadar değişiyor.Macron, açıklamasında, “Fransa'nın askeri üretimi arttırmak için savaş ekonomisine geçtiğini” de vurgularken, sözlerini, “Bu da Ukraynalı ortaklarımıza, özellikle de bekledikleri Caesar obüsleri olmak üzere çok daha fazla ekipman tedarik etmemizi sağlayacak" diye sürdürdü.Ukrayna'ya ihtiyacı olan eğitim, malzeme ve güvenlik garantileriyle anlaşma konularında yardımcı olmaya devam edeceklerinin altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, “Ben de şubat ayında Kiev'e gideceğim ve bu Ukrayna'nın güvenliği ile ilgili anlaşma metninin nihai halini açıklayacağım. Bu silahların teslimatı çoktan başlamış olacak" ifadelerini kullandı.Macron, aynı zamanda önümüzdeki haftalarda Fransa ve AB'nin Ukrayna'yı desteklemek için "yeni kararlar alması gerekeceğini" de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/avrupa-komisyonu-baskani-leyenden-ukrayna-uyarisi-destegi-azaltmayalim-1079708782.html

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avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), irlanda, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, fransa, emmanuel macron