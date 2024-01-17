https://sputniknews.com.tr/20240117/10-ilde-feto-operasyonu-32-supheli-yakalandi-1079730874.html
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-4 Operasyonu'nda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T08:22+0300
2024-01-17T08:22+0300
2024-01-17T08:38+0300
türkiye
polis
fetö
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla "KAHRAMANLAR-44" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240117/en-dusuk-emekli-maasi-alanlar-dikkat-kok-maas-hesabi-kafalari-karistirdi-1079730311.html
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polis, fetö
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
08:22 17.01.2024 (güncellendi: 08:38 17.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-4 Operasyonu'nda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla "KAHRAMANLAR-44" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.