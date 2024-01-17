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10 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-4 Operasyonu'nda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla "KAHRAMANLAR-44" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240117/en-dusuk-emekli-maasi-alanlar-dikkat-kok-maas-hesabi-kafalari-karistirdi-1079730311.html
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10 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

08:22 17.01.2024 (güncellendi: 08:38 17.01.2024)
© FotoğrafOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-4 Operasyonu'nda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla "KAHRAMANLAR-44" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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