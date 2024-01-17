https://sputniknews.com.tr/20240117/10-ilde-feto-operasyonu-32-supheli-yakalandi-1079730874.html

10 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

10 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-4 Operasyonu'nda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T08:22+0300

2024-01-17T08:22+0300

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türkiye

polis

fetö

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla "KAHRAMANLAR-44" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240117/en-dusuk-emekli-maasi-alanlar-dikkat-kok-maas-hesabi-kafalari-karistirdi-1079730311.html

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