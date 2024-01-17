https://sputniknews.com.tr/20240117/en-dusuk-emekli-maasi-alanlar-dikkat-kok-maas-hesabi-kafalari-karistirdi-1079730311.html

En düşük emekli maaşı alanlar dikkat: 'Kök maaş hesabı kafaları karıştırdı'

En düşük emekli maaşı alanlar dikkat: 'Kök maaş hesabı kafaları karıştırdı'

Emekli zammı için günlerdir beklenen açıklama sonunda geldi, emekliye ek zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T07:36+0300

2024-01-17T07:36+0300

2024-01-17T07:38+0300

ekonomi

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emekli maaşı

emeklilik maaşı

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Emekli maaşlarına ek zam yapıldı. Milyonların beklediği açıklama kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Alınan ek zam kararınını açıklayan Erdoğan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası emekliler kök maaş hesaplamasına başladı. Milyonlarca kişi, "2024 emeklilerin kök maaşlarına ne kadar zam geldi? Yüzde 42,6'lık zam sonrası yeni kök maaşlar kaç TL oldu" sorularına yanıt ararken, en düşük emekli maaşı da netleşti.Emekli maaşları 2024 zammı yüzde 42.60'a yükseldi. Kabine toplantısı sonrası açıklamaya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni zam için Temmuz ayını işaret ederken; bu tartihte memur zammıyla emekli zammının eşitleneceğini söyledi.En düşük emekli maaşı da netleşti. Alınan karar gereği 2024 en düşük emekli maaşı yüzde 33.33 oranında zamla birlikte 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi.Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilerken, herkes yeni maaşını hesaplamaya başladı.Yüzde 42,60'lık emekli zammı sopnrası yeni kök maaşlar şöyle oldu:Kök maaşı 4500 olan emeklinin yeni kök maaşı 6 bin 673 TL'ye yükseldiKök maaşı 4750 olan emeklinin yeni kök maaşı 7 bin 044 TL'ye yükseldiKök maaşı 5000 olan emeklinin yeni kök maaşı 7 bin 415 TL'ye yükseldiKök maaşı 6000 olan emeklinin yeni kök maaşı 8 bin 898 TL'ye yükseldiKök maaşı 7000 olan emeklinin yeni kök maaşı 10 bin 381 TL'ye yükseldiKök maaşı 8000 olan emeklinin yeni kök maaşı 11 bin 864 TL'ye yükseldiKök maaşı 9000 olan emeklinin yeni kök maaşı 13 bin 347 TL'ye yükseldiKök maaşı 10000 olan emeklinin yeni kök maaşı 14 bin 830 TL'ye yükseldiKök maaşı 11000 olan emeklinin yeni kök maaşı 16 bin 313 TL'ye yükseldiKök maaşı 12000 olan emeklinin yeni kök maaşı 17 bin 798 TL'ye yükseldiBağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödenecek?Tahsis numarası son rakamı 9.7 ve 5 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

https://sputniknews.com.tr/20240117/emekli-zammi-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-oldu-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1079729290.html

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