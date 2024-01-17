https://sputniknews.com.tr/20240117/emekli-zammi-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-oldu-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1079729290.html
Emekli zammı belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ne zaman hesaplara yatacak?
Emekli zammı belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ne zaman hesaplara yatacak?
Asgari ücrete %49 oranında zam gelmiş ve yeni tutar 17 bin TL olmuştu. Emekliler de asgari ücretin ardından refah payı beklentisine girmişti, hükümet... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T06:58+0300
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2024-01-17T07:02+0300
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En düşük emekli maaşı için ne kadar oran olacağına dair hesaplamalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi.SGK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren emekli maaşlarıyla ilgili düğüm bu akşam yapılan Kabine Toplantısı sonrasında çözüldü.Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek emeklilerin beklediği haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ilave yüzde 5 daha artış yapacağız. Ocak ayındaki artış yüzde 42.6 oldu" dedi.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak.” diyerek merakla beklenen rakamı duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/zincir-marketlerde-yeni-donem-ihtiyaca-ozel-reyon-zorunlulugu-geldi-1079699553.html
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Emekli zammı belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ne zaman hesaplara yatacak?
06:58 17.01.2024 (güncellendi: 07:02 17.01.2024)
Asgari ücrete %49 oranında zam gelmiş ve yeni tutar 17 bin TL olmuştu. Emekliler de asgari ücretin ardından refah payı beklentisine girmişti, hükümet kanadından emeklilerin beklentilerini karşılayacak adımların atılacağı ifade edilmişti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
En düşük emekli maaşı için ne kadar oran olacağına dair hesaplamalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi.
SGK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren emekli maaşlarıyla ilgili düğüm bu akşam yapılan Kabine Toplantısı sonrasında çözüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek emeklilerin beklediği haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ilave yüzde 5 daha artış yapacağız. Ocak ayındaki artış yüzde 42.6 oldu" dedi.
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak.” diyerek merakla beklenen rakamı duyurdu.
Zamlı emekli maaşı 2024 yılı için ne zaman ödenecek?
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.