https://sputniknews.com.tr/20240117/emekli-zammi-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-oldu-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1079729290.html

Emekli zammı belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli zammı belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ne zaman hesaplara yatacak?

Asgari ücrete %49 oranında zam gelmiş ve yeni tutar 17 bin TL olmuştu. Emekliler de asgari ücretin ardından refah payı beklentisine girmişti, hükümet... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T06:58+0300

2024-01-17T06:58+0300

2024-01-17T07:02+0300

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En düşük emekli maaşı için ne kadar oran olacağına dair hesaplamalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi.SGK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren emekli maaşlarıyla ilgili düğüm bu akşam yapılan Kabine Toplantısı sonrasında çözüldü.Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek emeklilerin beklediği haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ilave yüzde 5 daha artış yapacağız. Ocak ayındaki artış yüzde 42.6 oldu" dedi.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak.” diyerek merakla beklenen rakamı duyurdu.

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