https://sputniknews.com.tr/20240116/tum-dunyanin-gozu-onunde-filistinliler-1948den-bu-yana-en-buyuk-yerinden-edilmeyi-yasadi-1079689225.html
Tüm dünyanın gözü önünde: Filistinliler 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadı
Tüm dünyanın gözü önünde: Filistinliler 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadı
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Filistinliler 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşıyor. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T09:44+0300
2024-01-16T09:44+0300
2024-01-16T09:44+0300
israil- filistin çatışması
filistin
bm
gazze
israil
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırıları nedeniyle Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını belirtti.İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 101 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) '100 saniyede 100 gün' başlığıyla Gazze Şeridi’ndeki yıkımı gösteren foto slayt yayınladı.UNRWA, İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırıları nedeniyle Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını belirterek, “Bütün bir çocuk nesli travma geçirdi, binlercesi öldürüldü, sakatlandı ve yetim kaldı” ifadelerini kullandı. UNRWA, ayrıca Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin yaşanması güç bir hayat sürdüklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/guterres-gazzede-7-ekimden-bu-yana-152-bm-calisani-olduruldu-1079679706.html
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filistin, bm, gazze, israil
filistin, bm, gazze, israil
Tüm dünyanın gözü önünde: Filistinliler 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadı
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Filistinliler 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşıyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırıları nedeniyle Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını belirtti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 101 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) '100 saniyede 100 gün' başlığıyla Gazze Şeridi’ndeki yıkımı gösteren foto slayt yayınladı.
UNRWA, İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırıları nedeniyle Filistinlilerin 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını belirterek, “Bütün bir çocuk nesli travma geçirdi, binlercesi öldürüldü, sakatlandı ve yetim kaldı” ifadelerini kullandı. UNRWA, ayrıca Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin yaşanması güç bir hayat sürdüklerini vurguladı.