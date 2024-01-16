https://sputniknews.com.tr/20240116/guterres-gazzede-7-ekimden-bu-yana-152-bm-calisani-olduruldu-1079679706.html

Guterres: Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 152 BM çalışanı öldürüldü

Guterres: Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 152 BM çalışanı öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana örgütün 152 çalışanının öldürüldüğünü belirtti. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T00:35+0300

2024-01-16T00:35+0300

2024-01-16T00:39+0300

israil- filistin çatışması

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

israil

israil-filistin

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, basın mensuplarına açıklamasında, “Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 152 BM çalışanı öldürüldü. Bu, örgütümüz tarihinde en büyük kayıp. Yine de insani kuruluşların çalışanları, büyük baskıya rağmen ve hiçbir güvenlik garantisi olmaksızın Gazze’de yardım sağlamak için ellerinden geleni yapıyor” diye konuştu.Gazze Şeridi’ndeki insani durumun “sözle ifade edilemez” olduğunu dile getiren Guterres, “Hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil” ifadesini kullandı.Bölge sakinlerinin, onsuzda aşırı yoğun olan güneye itildiğini söyleyen BM Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü: Lübnan-İsrail sınırında ateşle oynamama çağrısıGuterres, “Sınırda her gün yaşanan silahlı çatışmalarla ilgili büyük endişe duyuyorum. İsrail ve Lübnan arasında daha büyük gerilimi tetikleyebilir ve bölgesel istikrarı ciddi şekilde etkileyebilirler” dedi.Çatışmalar sonucunda İsrail’in kuzeyinde ve Lübnan’ın güneyinde on binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan BM Genel Sekreteri, “Ateşle oynamayı bırakın. Güvenli Konseyi’nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda gerilimi düşürün ve çatışmaları durdurun” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240114/bm-filistin-raportoru-israil-medyasina-gazze-yasanmasi-imkansiz-bir-yere-geldi-1079629778.html

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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, israil, israil-filistin