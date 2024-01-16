https://sputniknews.com.tr/20240116/guterres-gazzede-7-ekimden-bu-yana-152-bm-calisani-olduruldu-1079679706.html
Guterres: Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 152 BM çalışanı öldürüldü
Guterres: Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 152 BM çalışanı öldürüldü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana örgütün 152 çalışanının öldürüldüğünü belirtti. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T00:35+0300
2024-01-16T00:35+0300
2024-01-16T00:39+0300
israil- filistin çatışması
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
israil
israil-filistin
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, basın mensuplarına açıklamasında, “Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 152 BM çalışanı öldürüldü. Bu, örgütümüz tarihinde en büyük kayıp. Yine de insani kuruluşların çalışanları, büyük baskıya rağmen ve hiçbir güvenlik garantisi olmaksızın Gazze’de yardım sağlamak için ellerinden geleni yapıyor” diye konuştu.Gazze Şeridi’ndeki insani durumun “sözle ifade edilemez” olduğunu dile getiren Guterres, “Hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil” ifadesini kullandı.Bölge sakinlerinin, onsuzda aşırı yoğun olan güneye itildiğini söyleyen BM Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü: Lübnan-İsrail sınırında ateşle oynamama çağrısıGuterres, “Sınırda her gün yaşanan silahlı çatışmalarla ilgili büyük endişe duyuyorum. İsrail ve Lübnan arasında daha büyük gerilimi tetikleyebilir ve bölgesel istikrarı ciddi şekilde etkileyebilirler” dedi.Çatışmalar sonucunda İsrail’in kuzeyinde ve Lübnan’ın güneyinde on binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan BM Genel Sekreteri, “Ateşle oynamayı bırakın. Güvenli Konseyi’nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda gerilimi düşürün ve çatışmaları durdurun” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240114/bm-filistin-raportoru-israil-medyasina-gazze-yasanmasi-imkansiz-bir-yere-geldi-1079629778.html
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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, israil, israil-filistin
bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, israil, israil-filistin
Guterres: Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 152 BM çalışanı öldürüldü
00:35 16.01.2024 (güncellendi: 00:39 16.01.2024)
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana örgütün 152 çalışanının öldürüldüğünü belirtti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, basın mensuplarına açıklamasında, “Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 152 BM çalışanı öldürüldü. Bu, örgütümüz tarihinde en büyük kayıp. Yine de insani kuruluşların çalışanları, büyük baskıya rağmen ve hiçbir güvenlik garantisi olmaksızın Gazze’de yardım sağlamak için ellerinden geleni yapıyor” diye konuştu.
Gazze Şeridi’ndeki insani durumun “sözle ifade edilemez” olduğunu dile getiren Guterres, “Hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil” ifadesini kullandı.
Bölge sakinlerinin, onsuzda aşırı yoğun olan güneye itildiğini söyleyen BM Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gazze’ye insani yardım akışını artırmak için bazı adımlar atılmış olsa hayati öneme sahip yardımlar ihtiyaç duyulan ölçekte insanlara ulaşmıyor. Hastalıklar, yetersiz beslenme ve diğer sağlık tehditlerinin yanı sıra, açlık tehdidi Gazzelilerin peşini bırakmıyor. Tanık olduğumuz uluslararası insani hukukun açık ihlallerinden derin endişe duyuyorum.”
Lübnan-İsrail sınırında ateşle oynamama çağrısı
Guterres, “Sınırda her gün yaşanan silahlı çatışmalarla ilgili büyük endişe duyuyorum. İsrail ve Lübnan arasında daha büyük gerilimi tetikleyebilir ve bölgesel istikrarı ciddi şekilde etkileyebilirler” dedi.
Çatışmalar sonucunda İsrail’in kuzeyinde ve Lübnan’ın güneyinde on binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan BM Genel Sekreteri, “Ateşle oynamayı bırakın. Güvenli Konseyi’nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda gerilimi düşürün ve çatışmaları durdurun” diye kaydetti.