https://sputniknews.com.tr/20240114/bm-filistin-raportoru-israil-medyasina-gazze-yasanmasi-imkansiz-bir-yere-geldi-1079629778.html

BM Filistin Raportörü, İsrail medyasına: Gazze yaşanması 'imkansız' bir yere dönüştü

BM Filistin Raportörü, İsrail medyasına: Gazze yaşanması 'imkansız' bir yere dönüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazzeliler için bölgede yaşamayı imkansız hale getiren koşulları yarattığını... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T15:26+0300

2024-01-14T15:26+0300

2024-01-14T15:28+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

bm

birleşmiş milletler (bm)

israil

israil savunma bakanlığı

medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079413635_0:28:2897:1658_1920x0_80_0_0_a93c7af190509e547dafb0c0ed09ebd8.jpg

Albanese, İsrailli Haaretz gazetesine Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze'deki sivilleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bırakıp bırakmadığına ilişkin soruya "İsrail, Gazze'de yaşamı imkansız hale getiren koşulları yaratıyor" şeklinde yanıt veren Albanese, İsrail'in Gazze'de olup biten her şeyden haberdar olduğunu ifade etti.1000 civarında Gazzeli çocuğa anestezi olmaksızın ampütasyon uygulandığını kaydeden Albanese, İsrailli yetkililerin anestezi için gerekli ilaçların Gazze'ye girmesine izin vermemesini sorguladı.BM Raportörü Albanese, Gazze'deki durumu felaket olarak nitelendirerek İsrailli politikacıların, 7 Ekim'de yaşananlardan Gazze halkını sorumlu tuttuğunu ve itidali elden bıraktığını söyledi.Albanese, çatışmaların durması durumunda dahi Gazze'yi rehabilite etmenin çok zor olacağını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240114/gazzede-soykirimi-durdurun-grafitisi-antisemitik-oldugu-iddiasiyla-yasaklandi-1079626727.html

gazze

gazze şeridi

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, gazze şeridi, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil savunma bakanlığı, medya