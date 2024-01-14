https://sputniknews.com.tr/20240114/bm-filistin-raportoru-israil-medyasina-gazze-yasanmasi-imkansiz-bir-yere-geldi-1079629778.html
BM Filistin Raportörü, İsrail medyasına: Gazze yaşanması 'imkansız' bir yere dönüştü
BM Filistin Raportörü, İsrail medyasına: Gazze yaşanması 'imkansız' bir yere dönüştü
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazzeliler için bölgede yaşamayı imkansız hale getiren koşulları yarattığını... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T15:26+0300
2024-01-14T15:26+0300
2024-01-14T15:28+0300
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Albanese, İsrailli Haaretz gazetesine Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze'deki sivilleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bırakıp bırakmadığına ilişkin soruya "İsrail, Gazze'de yaşamı imkansız hale getiren koşulları yaratıyor" şeklinde yanıt veren Albanese, İsrail'in Gazze'de olup biten her şeyden haberdar olduğunu ifade etti.1000 civarında Gazzeli çocuğa anestezi olmaksızın ampütasyon uygulandığını kaydeden Albanese, İsrailli yetkililerin anestezi için gerekli ilaçların Gazze'ye girmesine izin vermemesini sorguladı.BM Raportörü Albanese, Gazze'deki durumu felaket olarak nitelendirerek İsrailli politikacıların, 7 Ekim'de yaşananlardan Gazze halkını sorumlu tuttuğunu ve itidali elden bıraktığını söyledi.Albanese, çatışmaların durması durumunda dahi Gazze'yi rehabilite etmenin çok zor olacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/gazzede-soykirimi-durdurun-grafitisi-antisemitik-oldugu-iddiasiyla-yasaklandi-1079626727.html
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gazze, gazze şeridi, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil savunma bakanlığı, medya
gazze, gazze şeridi, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil savunma bakanlığı, medya
BM Filistin Raportörü, İsrail medyasına: Gazze yaşanması 'imkansız' bir yere dönüştü
15:26 14.01.2024 (güncellendi: 15:28 14.01.2024)
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazzeliler için bölgede yaşamayı imkansız hale getiren koşulları yarattığını belirtti.
Albanese, İsrailli Haaretz gazetesine Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze'deki sivilleri kasıtlı olarak gıdadan mahrum bırakıp bırakmadığına ilişkin soruya "İsrail, Gazze'de yaşamı imkansız hale getiren koşulları yaratıyor" şeklinde yanıt veren Albanese, İsrail'in Gazze'de olup biten her şeyden haberdar olduğunu ifade etti.
1000 civarında Gazzeli çocuğa anestezi olmaksızın ampütasyon uygulandığını kaydeden Albanese, İsrailli yetkililerin anestezi için gerekli ilaçların Gazze'ye girmesine izin vermemesini sorguladı.
BM Raportörü Albanese, Gazze'deki durumu felaket olarak nitelendirerek İsrailli politikacıların, 7 Ekim'de yaşananlardan Gazze halkını sorumlu tuttuğunu ve itidali elden bıraktığını söyledi.
Albanese, çatışmaların durması durumunda dahi Gazze'yi rehabilite etmenin çok zor olacağını vurguladı.