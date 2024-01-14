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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/gazzede-soykirimi-durdurun-grafitisi-antisemitik-oldugu-iddiasiyla-yasaklandi-1079626727.html
'Gazze’de soykırımı durdurun' grafitisi, antisemitik olduğu iddiasıyla yasaklandı
'Gazze’de soykırımı durdurun' grafitisi, antisemitik olduğu iddiasıyla yasaklandı
Almanya'da bir üniversitede Gazze'de soykırımı durdurun grafitisi, 'antisemitik' bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T14:44+0300
2024-01-14T14:44+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil
israil-filistin
almanya
soykırım
gazze
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Filistin yanlısı birçok gösterinin, 'nehirden denize' sloganının ve öğrencilerin Filistin şalı ve Filistin bayraklarının yer aldığı çıkartmalar taşımasının antisemitizmle mücadele gerekçesiyle yasaklandığı Almanya'da son olarak 'Gazze'de soykırımı durdurun' grafitisinin de üzeri 'antisemitik' bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı.Trier Üniversitesi Disiplinlerarası Antisemitizm Araştırma İnisiyatifince yapılan açıklamada, üniversitede yemekhanenin duvarına 10 Ocak gecesi 'Gazze'deki soykırımı durdurun' ifadesinin yer aldığı grafitinin çizildiği bildirildi.Burada kullanılan ve İsrail’e karşı bir suçlama olarak ileri sürülen 'soykırım' teriminin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyeti' olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde kendisini savunma amacıyla yaptığı eylemlerin soykırım olarak tanımlanmasının, İsrail'i şeytanlaştırma girişimi ve böylelikle İsrail bağlantılı antisemitizm olarak yorumlanmaktan başka şekilde açıklanamayacağı" savunuldu.Açıklamada, grafitideki yazı formundan bunun 'solcu antisemitik gruplarca' yapıldığının anlaşıldığı iddia edilerek "Birkaç hafta önce aldığı kararla kendisini her türlü antisemitizme karşı konumlandırmakla ve İsrail ile dayanışma göstermekle kalmayıp birkaç saat içinde grafitinin üzerini kapatan üniversite yönetiminin hızlı müdahalesini memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesi kullanıldı..İsrail'i 7 Ekim sonrasında ziyaret eden ilk yabancı hükümet başkanı, Almanya Başbakanı Scholz olmuştu.İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, 7 Ekim'den bu yana verdiği koşulsuz ve sınırsız desteğin ardından Almanya'nın, ülkesinin 'Avrupa'daki en iyi müttefiki haline geldiğini' açıklamıştı.Adalet Divanında soykırımla suçlanan İsrail'e ilk destek açıklaması Almanya'dan gelmiştiGüney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusuyla, Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguladığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanmaya başlanan İsrail'e ilk destek açıklaması da Almanya'dan gelmişti.Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından 12 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, UAD'de Güney Afrika tarafından İsrail'e yöneltilen 'soykırım' suçlamasının hiçbir dayanağının olmadığı iddia edilmişti.Almanya'nın geçmişindeki Holokost suçu nedeniyle 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'ne bağlı olduğu ileri sürülen açıklamada, bu sözleşmenin 'uluslararası hukukun temel bir aracı' olduğu ve 'siyasi bir araç haline getirilmesine karşı çıkıldığı' kaydedilmişti.Açıklamada, Almanya'nın UAD'nin çalışmalarını desteklediği ve ana davada üçüncü taraf olarak İsrail lehine müdahillik niyeti taşıdığı belirtilmişti.Almanya'nın soykırımına uğrayan Namibya, İsrail'e destek açıklamasına sert tepki göstermiştiAlmanların soykırımına uğrayan Güney Afrika ülkelerinden Namibya, Berlin hükümetinin Uluslararası Adalet Divanında İsrail'i savunmasını eleştirerek, "Almanya'nın, ahlaki olarak Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılığını ifade edemeyeceğini" açıklamıştı.Namibya Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Almanya'nın 20. yüzyılın ilk soykırımını Namibya toraklarında gerçekleştirdiği, halen bu suçun sorumluluğunu tam olarak üstlenmediği hatırlatılmıştı.Namibya soykırımıNamibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yıllarında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi. Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.Soykırım neticesinde Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise en az yüzde 50'sini yitirdi. Almanya, Namibya’da işlenen suçların soykırım olduğunu 2021'de kabul etse de tazminat ödemekten kaçınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/israilin-gece-boyu-surdurdugu-gazze-saldirilarinda-100den-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1079624993.html
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'Gazze’de soykırımı durdurun' grafitisi, antisemitik olduğu iddiasıyla yasaklandı

14:44 14.01.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek gösterisi düzenledi. "Zafere kadar seninleyiz" sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Yemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek gösterisi düzenledi. Zafere kadar seninleyiz sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail aleyhine sloganlar atıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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Almanya'da bir üniversitede Gazze'de soykırımı durdurun grafitisi, 'antisemitik' bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı.
Filistin yanlısı birçok gösterinin, 'nehirden denize' sloganının ve öğrencilerin Filistin şalı ve Filistin bayraklarının yer aldığı çıkartmalar taşımasının antisemitizmle mücadele gerekçesiyle yasaklandığı Almanya'da son olarak 'Gazze'de soykırımı durdurun' grafitisinin de üzeri 'antisemitik' bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı.
Trier Üniversitesi Disiplinlerarası Antisemitizm Araştırma İnisiyatifince yapılan açıklamada, üniversitede yemekhanenin duvarına 10 Ocak gecesi 'Gazze'deki soykırımı durdurun' ifadesinin yer aldığı grafitinin çizildiği bildirildi.
Burada kullanılan ve İsrail’e karşı bir suçlama olarak ileri sürülen 'soykırım' teriminin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyeti' olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde kendisini savunma amacıyla yaptığı eylemlerin soykırım olarak tanımlanmasının, İsrail'i şeytanlaştırma girişimi ve böylelikle İsrail bağlantılı antisemitizm olarak yorumlanmaktan başka şekilde açıklanamayacağı" savunuldu.
Açıklamada, grafitideki yazı formundan bunun 'solcu antisemitik gruplarca' yapıldığının anlaşıldığı iddia edilerek "Birkaç hafta önce aldığı kararla kendisini her türlü antisemitizme karşı konumlandırmakla ve İsrail ile dayanışma göstermekle kalmayıp birkaç saat içinde grafitinin üzerini kapatan üniversite yönetiminin hızlı müdahalesini memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesi kullanıldı..
İsrail'i 7 Ekim sonrasında ziyaret eden ilk yabancı hükümet başkanı, Almanya Başbakanı Scholz olmuştu.
İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, 7 Ekim'den bu yana verdiği koşulsuz ve sınırsız desteğin ardından Almanya'nın, ülkesinin 'Avrupa'daki en iyi müttefiki haline geldiğini' açıklamıştı.

Adalet Divanında soykırımla suçlanan İsrail'e ilk destek açıklaması Almanya'dan gelmişti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusuyla, Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguladığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanmaya başlanan İsrail'e ilk destek açıklaması da Almanya'dan gelmişti.
Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından 12 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, UAD'de Güney Afrika tarafından İsrail'e yöneltilen 'soykırım' suçlamasının hiçbir dayanağının olmadığı iddia edilmişti.
Almanya'nın geçmişindeki Holokost suçu nedeniyle 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'ne bağlı olduğu ileri sürülen açıklamada, bu sözleşmenin 'uluslararası hukukun temel bir aracı' olduğu ve 'siyasi bir araç haline getirilmesine karşı çıkıldığı' kaydedilmişti.
Açıklamada, Almanya'nın UAD'nin çalışmalarını desteklediği ve ana davada üçüncü taraf olarak İsrail lehine müdahillik niyeti taşıdığı belirtilmişti.

Almanya'nın soykırımına uğrayan Namibya, İsrail'e destek açıklamasına sert tepki göstermişti

Almanların soykırımına uğrayan Güney Afrika ülkelerinden Namibya, Berlin hükümetinin Uluslararası Adalet Divanında İsrail'i savunmasını eleştirerek, "Almanya'nın, ahlaki olarak Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılığını ifade edemeyeceğini" açıklamıştı.
Namibya Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Almanya'nın 20. yüzyılın ilk soykırımını Namibya toraklarında gerçekleştirdiği, halen bu suçun sorumluluğunu tam olarak üstlenmediği hatırlatılmıştı.

Namibya soykırımı

Namibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yıllarında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi. Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.
Soykırım neticesinde Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise en az yüzde 50'sini yitirdi. Almanya, Namibya’da işlenen suçların soykırım olduğunu 2021'de kabul etse de tazminat ödemekten kaçınmıştı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
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