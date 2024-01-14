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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/israilin-gece-boyu-surdurdugu-gazze-saldirilarinda-100den-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1079624993.html
İsrail’in gece boyu sürdürdüğü Gazze saldırılarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
İsrail’in gece boyu sürdürdüğü Gazze saldırılarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
İsrail'in gece boyunca havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybettiği, çok... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T13:47+0300
2024-01-14T13:47+0300
israil- filistin çatışması
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ortadoğu
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Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Derec Mahallesi'nde ikamet eden Kasım, Hassuna, Zuh ve Şubki ailelerinin kaldığı bir binaya düzenlenen bombardımanda 50 kişi hayatını kaybetti.Saldırıda ölenlerin cenazeleri, Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırılırken, Zeytun ve Sabra mahallelerine İsrail topçu birliklerinin saldırıları sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Şeyh Aclin, Tel el-Heva bölgesinde yaşayan Filistinlilerin evlerine İsrail kuvvetlerine ait hücumbotlar ve topçu birlikleri tarafından saldırılar düzenlendi.Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Sevariha bölgesindeki bir evin hedef alınması sonucu ölen 3 kişi ile Bureyc ve El-Megazi Mülteci kamplarındaki saldırılarda ölen 6 kişinin cenazeleri Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.Han Yunus'ta ise evleri bombalanan Filistinlilerden aralarında çocukların ve kadınların olduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.Mısır sınırı yakınlarındaki iki eve ve çoğunluğu yerinden edilenlerden oluşan yolcuların olduğu bir araca düzenlenen hava saldırılarında en az 23 kişi yaşamını yitirdi.Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 100 gün geçti ve İsrail saldırıları aralıksız devam ediyor.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 843 Filistinli öldürüldü, 60 bin 317 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani arada’ 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 347 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20240113/israilin-gazzeye-saldirilarinda-oldurulenlerin-sayisi-23-bin-843e-yukseldi-1079602084.html
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İsrail’in gece boyu sürdürdüğü Gazze saldırılarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

13:47 14.01.2024
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı
İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AA / Abed Rahim Khatib
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İsrail'in gece boyunca havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Derec Mahallesi'nde ikamet eden Kasım, Hassuna, Zuh ve Şubki ailelerinin kaldığı bir binaya düzenlenen bombardımanda 50 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda ölenlerin cenazeleri, Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırılırken, Zeytun ve Sabra mahallelerine İsrail topçu birliklerinin saldırıları sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Şeyh Aclin, Tel el-Heva bölgesinde yaşayan Filistinlilerin evlerine İsrail kuvvetlerine ait hücumbotlar ve topçu birlikleri tarafından saldırılar düzenlendi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Sevariha bölgesindeki bir evin hedef alınması sonucu ölen 3 kişi ile Bureyc ve El-Megazi Mülteci kamplarındaki saldırılarda ölen 6 kişinin cenazeleri Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
Han Yunus'ta ise evleri bombalanan Filistinlilerden aralarında çocukların ve kadınların olduğu 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
Mısır sınırı yakınlarındaki iki eve ve çoğunluğu yerinden edilenlerden oluşan yolcuların olduğu bir araca düzenlenen hava saldırılarında en az 23 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 100 gün geçti ve İsrail saldırıları aralıksız devam ediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 843 Filistinli öldürüldü, 60 bin 317 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani arada’ 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 347 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
İsrail saldırı Gazze Şeridi Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 23 bin 843'e yükseldi
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