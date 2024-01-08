https://sputniknews.com.tr/20240108/netanyahu-kuzeyde-guvenligi-saglamak-icin-hizbullah-ile-savas-dahil-her-seye-haziriz-1079439501.html

Netanyahu: Kuzeyde güvenliği sağlamak için Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız

Netanyahu: Kuzeyde güvenliği sağlamak için Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T21:28+0300

2024-01-08T21:28+0300

2024-01-08T21:28+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil-filistin

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lübnan

hizbullah

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Başbakan Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe yaptığı ziyarette bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bölgedeki komutanlardan bilgi alan Netanyahu, buradaki konuşmasında, "Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını bugün de aynı hatayı devam ettirdiğini" ileri sürdü.Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara işaret eden ve Hizbullah'a göz dağı veren Netanyahu, "Güneydeki (Gazze) dostlarının başına gelenlerin örneğini (Hizbullah'a) verdik. Kuzeyde olacak olan budur. Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, lübnan, hizbullah