https://sputniknews.com.tr/20240108/netanyahu-kuzeyde-guvenligi-saglamak-icin-hizbullah-ile-savas-dahil-her-seye-haziriz-1079439501.html
Netanyahu: Kuzeyde güvenliği sağlamak için Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız
Netanyahu: Kuzeyde güvenliği sağlamak için Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T21:28+0300
2024-01-08T21:28+0300
2024-01-08T21:28+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
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Başbakan Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe yaptığı ziyarette bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bölgedeki komutanlardan bilgi alan Netanyahu, buradaki konuşmasında, "Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını bugün de aynı hatayı devam ettirdiğini" ileri sürdü.Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara işaret eden ve Hizbullah'a göz dağı veren Netanyahu, "Güneydeki (Gazze) dostlarının başına gelenlerin örneğini (Hizbullah'a) verdik. Kuzeyde olacak olan budur. Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/bae-devlet-baskani-al-nahyandan-netanyahuya-maas-cevabi-zelenskiyden-para-isteyin-1079438406.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, lübnan, hizbullah
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, lübnan, hizbullah
Netanyahu: Kuzeyde güvenliği sağlamak için Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söyledi.
Başbakan Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe yaptığı ziyarette bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bölgedeki komutanlardan bilgi alan Netanyahu, buradaki konuşmasında, "Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını bugün de aynı hatayı devam ettirdiğini" ileri sürdü.
Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kuzeyde güvenliği yeniden temin ederek ailelerinizin evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak ve (Hizbullah'ın) bizi hafife almamaları gerektiğini anlamaları için her şeyi yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Elbette bunun geniş kapsamlı bir kampanya (savaş) olmadan yapılmasını tercih ederiz ama bu bizi durduramaz."
İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara işaret eden ve Hizbullah'a göz dağı veren Netanyahu, "Güneydeki (Gazze) dostlarının başına gelenlerin örneğini (Hizbullah'a) verdik. Kuzeyde olacak olan budur. Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.