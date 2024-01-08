https://sputniknews.com.tr/20240108/bae-devlet-baskani-al-nahyandan-netanyahuya-maas-cevabi-zelenskiyden-para-isteyin-1079438406.html
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Netanyahu'ya 'maaş' cevabı: Zelenskiy'den para isteyin
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Netanyahu'ya 'maaş' cevabı: Zelenskiy'den para isteyin
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinli işçilerin işsizlik maaşını... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı İsrailli yetkili ile konuyla ilgili başka bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun birkaç hafta önce BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Filistinliler konusunda yardım istediği belirtildi.Al Nahyan'ın yardım etmeye hazır olduğunu söylediği aktarılan haberde, Netanyahu'nun BAE'nin 7 Ekim sonrası İsrail'e girişi yasaklanan Filistinli işçilere ödeme yapmaya istekli olup olmayacağını sorması üzerine ise BAE Devlet Başkanı'nın 'şaşkına döndüğü' vurgulandı.Haberde, Netanyahu'ya bunu yapamayacağını söyleyen Al Nahyan'ın "pek çok ülkeden yüksek miktarda para aldığını" ifade ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i kastederek ve alaycı bir şekilde "Zelenskiy'den para isteyin" dediği belirtildi. İsrail'de çalışan Filistinli işçiler sorunuİsrail'deki farklı kentler ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde yaklaşık 180 bin Filistinli işçi, inşaat, tarım, gıda, hizmet gibi çeşitli sektörlerde çalışıyor. Filistin'in işçi sendikaları verilerine göre ise bu sayı 200 bini geçiyor.Ancak İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'dan on binlerce Filistinli işçinin girişini durdurdu.İsrail'deki işlerine gidişleri engellenen Batı Şeria'daki Filistinlilerin yalnızca bazıları tarım ve gıda sektöründeki işlerine devam edebiliyor.Batı Şeria ve Gazze'de işsiz sayısı 2023'ün üçüncü çeyreğinde 369 binken, İsrail'deki işlerine dönemeyen Filistinliler eklenince bu sayı 547 bine yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-ile-telefonda-gorustu-1078511807.html
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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Netanyahu'ya 'maaş' cevabı: Zelenskiy'den para isteyin
20:43 08.01.2024 (güncellendi: 21:15 08.01.2024)
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinli işçilerin işsizlik maaşını ödemesi talebine, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’den para isteyin" yanıtını verdi.
ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı İsrailli yetkili ile konuyla ilgili başka bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun birkaç hafta önce BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Filistinliler konusunda yardım istediği belirtildi.
Al Nahyan'ın yardım etmeye hazır olduğunu söylediği aktarılan haberde, Netanyahu'nun BAE'nin 7 Ekim sonrası İsrail'e girişi yasaklanan Filistinli işçilere ödeme yapmaya istekli olup olmayacağını sorması üzerine ise BAE Devlet Başkanı'nın 'şaşkına döndüğü' vurgulandı.
Haberde, Netanyahu'ya bunu yapamayacağını söyleyen Al Nahyan'ın "pek çok ülkeden yüksek miktarda para aldığını" ifade ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i kastederek ve alaycı bir şekilde "Zelenskiy'den para isteyin" dediği belirtildi.
İsrail'de çalışan Filistinli işçiler sorunu
İsrail'deki farklı kentler ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde yaklaşık 180 bin Filistinli işçi, inşaat, tarım, gıda, hizmet gibi çeşitli sektörlerde çalışıyor. Filistin'in işçi sendikaları verilerine göre ise bu sayı 200 bini geçiyor.
Ancak İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'dan on binlerce Filistinli işçinin girişini durdurdu.
İsrail'deki işlerine gidişleri engellenen Batı Şeria'daki Filistinlilerin yalnızca bazıları tarım ve gıda sektöründeki işlerine devam edebiliyor.
Batı Şeria ve Gazze'de işsiz sayısı 2023'ün üçüncü çeyreğinde 369 binken, İsrail'deki işlerine dönemeyen Filistinliler eklenince bu sayı 547 bine yükseldi.