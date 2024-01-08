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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/bae-devlet-baskani-al-nahyandan-netanyahuya-maas-cevabi-zelenskiyden-para-isteyin-1079438406.html
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Netanyahu'ya 'maaş' cevabı: Zelenskiy'den para isteyin
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Netanyahu'ya 'maaş' cevabı: Zelenskiy'den para isteyin
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinli işçilerin işsizlik maaşını... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T20:43+0300
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ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı İsrailli yetkili ile konuyla ilgili başka bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun birkaç hafta önce BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Filistinliler konusunda yardım istediği belirtildi.Al Nahyan'ın yardım etmeye hazır olduğunu söylediği aktarılan haberde, Netanyahu'nun BAE'nin 7 Ekim sonrası İsrail'e girişi yasaklanan Filistinli işçilere ödeme yapmaya istekli olup olmayacağını sorması üzerine ise BAE Devlet Başkanı'nın 'şaşkına döndüğü' vurgulandı.Haberde, Netanyahu'ya bunu yapamayacağını söyleyen Al Nahyan'ın "pek çok ülkeden yüksek miktarda para aldığını" ifade ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i kastederek ve alaycı bir şekilde "Zelenskiy'den para isteyin" dediği belirtildi. İsrail'de çalışan Filistinli işçiler sorunuİsrail'deki farklı kentler ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde yaklaşık 180 bin Filistinli işçi, inşaat, tarım, gıda, hizmet gibi çeşitli sektörlerde çalışıyor. Filistin'in işçi sendikaları verilerine göre ise bu sayı 200 bini geçiyor.Ancak İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'dan on binlerce Filistinli işçinin girişini durdurdu.İsrail'deki işlerine gidişleri engellenen Batı Şeria'daki Filistinlilerin yalnızca bazıları tarım ve gıda sektöründeki işlerine devam edebiliyor.Batı Şeria ve Gazze'de işsiz sayısı 2023'ün üçüncü çeyreğinde 369 binken, İsrail'deki işlerine dönemeyen Filistinliler eklenince bu sayı 547 bine yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-ile-telefonda-gorustu-1078511807.html
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abd, abd, israil, israil-filistin, ukrayna krizi, ukrayna, axios, axios haber sitesi, muhammed bin zayed al nahyan, şeyh abdullah bin zayid al nahyan, nahyan bin mübarek al nahyan, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, netanya

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Netanyahu'ya 'maaş' cevabı: Zelenskiy'den para isteyin

20:43 08.01.2024 (güncellendi: 21:15 08.01.2024)
© AP Photo / Frank Augstein Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan
 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Frank Augstein
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinli işçilerin işsizlik maaşını ödemesi talebine, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’den para isteyin" yanıtını verdi.
ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı İsrailli yetkili ile konuyla ilgili başka bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun birkaç hafta önce BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Filistinliler konusunda yardım istediği belirtildi.
Al Nahyan'ın yardım etmeye hazır olduğunu söylediği aktarılan haberde, Netanyahu'nun BAE'nin 7 Ekim sonrası İsrail'e girişi yasaklanan Filistinli işçilere ödeme yapmaya istekli olup olmayacağını sorması üzerine ise BAE Devlet Başkanı'nın 'şaşkına döndüğü' vurgulandı.
Haberde, Netanyahu'ya bunu yapamayacağını söyleyen Al Nahyan'ın "pek çok ülkeden yüksek miktarda para aldığını" ifade ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i kastederek ve alaycı bir şekilde "Zelenskiy'den para isteyin" dediği belirtildi.

İsrail'de çalışan Filistinli işçiler sorunu

İsrail'deki farklı kentler ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde yaklaşık 180 bin Filistinli işçi, inşaat, tarım, gıda, hizmet gibi çeşitli sektörlerde çalışıyor. Filistin'in işçi sendikaları verilerine göre ise bu sayı 200 bini geçiyor.
Ancak İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'dan on binlerce Filistinli işçinin girişini durdurdu.
İsrail'deki işlerine gidişleri engellenen Batı Şeria'daki Filistinlilerin yalnızca bazıları tarım ve gıda sektöründeki işlerine devam edebiliyor.
Batı Şeria ve Gazze'de işsiz sayısı 2023'ün üçüncü çeyreğinde 369 binken, İsrail'deki işlerine dönemeyen Filistinliler eklenince bu sayı 547 bine yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
15 Aralık 2023, 21:07
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