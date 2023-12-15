https://sputniknews.com.tr/20231215/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-ile-telefonda-gorustu-1078511807.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüşmesinde Türkiye’nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri, barışı sağlamak için... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T21:07+0300

2023-12-15T21:07+0300

2023-12-15T21:35+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

şeyh muhammed bin zayid al nahyan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye’nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bir an önce durdurulması ve kalıcı ateşkesi sağlamak için atılan adımların kararlılıkla devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin’e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230712/bidendan-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-1073481272.html

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh muhammed bin zayid al nahyan