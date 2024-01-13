https://sputniknews.com.tr/20240113/israilin-gazzeye-saldirilarinda-oldurulenlerin-sayisi-23-bin-843e-yukseldi-1079602084.html
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 23 bin 843'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 23 bin 843'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 99 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T13:00+0300
2024-01-13T13:00+0300
2024-01-13T13:00+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
israil
filistin sağlık bakanlığı
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 843'e ulaştı.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 135 Filistinliyi öldürdüğü, 312 kişiyi yaraladığı belirtildi.İsrail güçlerinin son bir günde "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye çıktığı kaydedildi.Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinli-sayisi-23-bin-357e-yukseldi-1079505844.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, israil, filistin sağlık bakanlığı
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, israil, filistin sağlık bakanlığı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 23 bin 843'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 99 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 843'e ulaştı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 135 Filistinliyi öldürdüğü, 312 kişiyi yaraladığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son bir günde "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye çıktığı kaydedildi.
Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.