https://sputniknews.com.tr/20240113/israilin-gazzeye-saldirilarinda-oldurulenlerin-sayisi-23-bin-843e-yukseldi-1079602084.html

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 23 bin 843'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 23 bin 843'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 99 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T13:00+0300

2024-01-13T13:00+0300

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 843'e ulaştı.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 135 Filistinliyi öldürdüğü, 312 kişiyi yaraladığı belirtildi.İsrail güçlerinin son bir günde "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye çıktığı kaydedildi.Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240110/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinli-sayisi-23-bin-357e-yukseldi-1079505844.html

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