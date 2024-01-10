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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinli-sayisi-23-bin-357e-yukseldi-1079505844.html
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 23 bin 357'e yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 23 bin 357'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 96 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T14:47+0300
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak, 23 bin 357'ye ulaştı.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 147 Filistinliyi öldürdüğü ve 243 kişiyi yaraladığı belirtildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte "14 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'a çıktığı aktarıldı.Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu; ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/gazzedeki-saglik-bakanligi-sozcusu-israil-ordusu-saglik-personelini-hedef-aliyor-1079503804.html
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İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 23 bin 357'e yükseldi

14:47 10.01.2024 (güncellendi: 14:48 10.01.2024)
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail ordusu Gazze
İsrail ordusu Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 96 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak, 23 bin 357'ye ulaştı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 147 Filistinliyi öldürdüğü ve 243 kişiyi yaraladığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte "14 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'a çıktığı aktarıldı.
Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu; ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı kaydedildi.
İsrail asker Gazze saldırı yaralı Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail ordusu sağlık personelini hedef alıyor
13:58
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