https://sputniknews.com.tr/20240110/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinli-sayisi-23-bin-357e-yukseldi-1079505844.html
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 23 bin 357'e yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 23 bin 357'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 96 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T14:47+0300
2024-01-10T14:47+0300
2024-01-10T14:48+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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gazze şeridi
gazze sağlık bakanlığı
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak, 23 bin 357'ye ulaştı.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 147 Filistinliyi öldürdüğü ve 243 kişiyi yaraladığı belirtildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte "14 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'a çıktığı aktarıldı.Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu; ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/gazzedeki-saglik-bakanligi-sozcusu-israil-ordusu-saglik-personelini-hedef-aliyor-1079503804.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 23 bin 357'e yükseldi
14:47 10.01.2024 (güncellendi: 14:48 10.01.2024)
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 96 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak, 23 bin 357'ye ulaştı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 147 Filistinliyi öldürdüğü ve 243 kişiyi yaraladığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte "14 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'a çıktığı aktarıldı.
Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu; ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı kaydedildi.