https://sputniknews.com.tr/20240116/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-suriye-ve-iraktaki-hedefleri-24-fuzeyle-vurduk-1079715135.html

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Suriye ve Irak'taki hedefleri 24 füzeyle vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Suriye ve Irak'taki hedefleri 24 füzeyle vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'nin İdlib ve Kuzey Irak'ta Erbil'e atılan balistik füzelerin sayısını 24 olarak açıkladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T17:09+0300

2024-01-16T17:09+0300

2024-01-16T17:09+0300

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Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Suriye'nin İdlib kentine 4 adet orta menzilli Hayber Şiken füzesinin Huzistan'dan ateşlendiği belirtilen açıklamada, Kuzey Irak'ın Erbil kentine 4 adet Kirmanşah'tan, 7 adet de Doğu Azerbaycan'dan balistik füze ateşlendiği kaydedildi.Açıklamada, yine çeşitli özellikte 9 füzenin Suriye'nin farklı bölgelerine atıldığı ifade edildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu açıklamıştı.Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki IŞİD terör örgütü tespit edildi ve bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi" denmişti.Açıklamada, terör örgütü IŞİD'in üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edilmişti.Yerel medyada yer alan haberlerde de, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın Erbil kentini İran'ın egemenliği ve güvenliğini korumak, güvenliğine kastedenleri cezalandırmak ve terörle mücadele etmek amacıyla vurduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/irak-yonetimi-irani-bmgkye-sikayet-edecek-1079693399.html

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