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Irak yönetimi, İran'ı BMGK'ye şikayet edecek
Irak yönetimi, İran'ı BMGK'ye şikayet edecek
Irak hükümeti, İran'ın Erbil'e saldırısını ‘düşmanca’ şeklinde nitelendirerek kınarken, İran'ın Erbil kentini bombalamasını bir saldırı eylemi olarak... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T11:34+0300
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Irak hükümetinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Iraklı yetkililerin İran'ın Erbil kentini bombalamasını ülkenin egemenliğine karşı saldırı eylemi olarak gördükleri belirtildi.Yazılı açıklamada, "Irak Cumhuriyeti hükümeti, sivil kayıplara yol açan balistik füzelerle Erbil’i bombalayan İran'ın saldırısını şiddetle kınadığını ifade etmiş, bu tür davranışları Irak'ın egemenliğine ve Irak halkının güvenliğine karşı bir saldırganlık olarak değerlendirmiştir” denildi.Irak Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamanın devamında, "Irak hükümeti olarak, İran'ın Erbil'de balistik füzelerle güvenli yerleşim yerlerini hedef alan ve sivillerin ölümüne neden olan düşmanca saldırısını kınıyoruz" denildi.Iraklı Kürt iş adamı Pişro Diziy ve ailesinin saldırıda öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Irak hükümeti bu davranışı Irak'ın egemenliği ve güvenliğine saldırı ve iyi komşuluk ilişkilerine karşı 'düşmanca' olarak görüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayet gibi kanuni yollara başvurulacak" ifadelerine yer verildi.Saldırıyla ilgili Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Ulusal Güvenlik Müsteşarının başkanlığında inceleme komisyonu kurulmasına karar verdiği aktarılarak, "İnceleme sonuçları Irak ve dünya kamuoyuyla paylaşılarak kınanacak bu eylemlerin ardındaki iddiaların asılsız olduğu Irak ve dünya kamuoyuna duyurulacak" denildi.Erbil'de birçok noktada füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.Gece düzenlenen saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/abd-erbili-hedef-alan-iranin-fuze-saldirilarini-siddetle-kinadi-1079691043.html
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iran, irak, ortadoğu, balistik füze, saldırı, abd, israil, israil-filistin, mossad
iran, irak, ortadoğu, balistik füze, saldırı, abd, israil, israil-filistin, mossad

Irak yönetimi, İran'ı BMGK'ye şikayet edecek

11:34 16.01.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEIrak hükümeti
Irak hükümeti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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Irak hükümeti, İran'ın Erbil'e saldırısını ‘düşmanca’ şeklinde nitelendirerek kınarken, İran'ın Erbil kentini bombalamasını bir saldırı eylemi olarak nitelendirdi.
Irak hükümetinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Iraklı yetkililerin İran'ın Erbil kentini bombalamasını ülkenin egemenliğine karşı saldırı eylemi olarak gördükleri belirtildi.
Yazılı açıklamada, "Irak Cumhuriyeti hükümeti, sivil kayıplara yol açan balistik füzelerle Erbil’i bombalayan İran'ın saldırısını şiddetle kınadığını ifade etmiş, bu tür davranışları Irak'ın egemenliğine ve Irak halkının güvenliğine karşı bir saldırganlık olarak değerlendirmiştir” denildi.
Irak Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamanın devamında, "Irak hükümeti olarak, İran'ın Erbil'de balistik füzelerle güvenli yerleşim yerlerini hedef alan ve sivillerin ölümüne neden olan düşmanca saldırısını kınıyoruz" denildi.
Iraklı Kürt iş adamı Pişro Diziy ve ailesinin saldırıda öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Irak hükümeti bu davranışı Irak'ın egemenliği ve güvenliğine saldırı ve iyi komşuluk ilişkilerine karşı 'düşmanca' olarak görüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayet gibi kanuni yollara başvurulacak" ifadelerine yer verildi.
Saldırıyla ilgili Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Ulusal Güvenlik Müsteşarının başkanlığında inceleme komisyonu kurulmasına karar verdiği aktarılarak, "İnceleme sonuçları Irak ve dünya kamuoyuyla paylaşılarak kınanacak bu eylemlerin ardındaki iddiaların asılsız olduğu Irak ve dünya kamuoyuna duyurulacak" denildi.
Erbil'de birçok noktada füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.
Gece düzenlenen saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
Irak Erbil saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
DÜNYA
ABD, Erbil'i hedef alan İran'ın füze saldırılarını şiddetle kınadı
10:23
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