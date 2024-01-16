https://sputniknews.com.tr/20240116/abd-erbili-hedef-alan-iranin-fuze-saldirilarini-siddetle-kinadi-1079691043.html

ABD, Erbil'i hedef alan İran'ın füze saldırılarını şiddetle kınadı

ABD, Erbil'i hedef alan İran'ın füze saldırılarını şiddetle kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T10:23+0300

2024-01-16T10:23+0300

2024-01-16T10:23+0300

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iran devrim muhafızları

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Miller, "ABD, İran'ın bugün Erbil'e düzenlediği saldırıları güçlü biçimde kınıyor ve saldırılarda ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyor" dedi.ABD'nin, Irak hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) verdiği desteğe dikkati çeken Miller, "İran'ın, Irak'ın istikrarını baltalayan pervasız füze saldırılarına karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.Saldırılarda ABD personeli hedef alınmadıBeyaz Saray, dün akşam saatlerinde İran'ın, IKBY ve Suriye'nin kuzeyine yönelik füze saldırılarında hiçbir ABD personeli veya tesisinin hedef alınmadığını aktardı.Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Raporları gördük, Irak ve Suriye'nin kuzeyini etkileyen füzeleri takip ettik. Hiçbir ABD personeli veya tesisi hedef alınmadı" bilgisini verdi.Watson, ABD'nin üst düzey Iraklı yetkililerin yanı sıra IKBY yetkilileriyle de temas halinde olduğunu söyleyerek, "İran, bunun Kirman ve Rask'taki IŞİD kaynaklı terörist saldırılara yanıt olduğunu iddia ediyor" ifadelerini kullandı.ABD'nin, Irak'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Watson, "Durumu değerlendirmeye devam edeceğiz, ancak ilk belirtiler bunun pervasız ve dikkatsiz saldırılar olduğu yönünde" dedi.Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarıIKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.​​​​​​​İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki ABD destekli terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı ifade edildi.Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" bilgisi paylaşıldı.İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.Saldırıların, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara karşı gerçekleştirildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/erbilde-bircok-noktaya-fuze-ve-iha-saldirisi-iran-balistik-fuzelerle-vurdugunu-duyurdu-1079680015.html

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ortadoğu, iran, iran devrim muhafızları, irak, erbil, abd, israil, mossad