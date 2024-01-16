https://sputniknews.com.tr/20240116/erbilde-bircok-noktaya-fuze-ve-iha-saldirisi-iran-balistik-fuzelerle-vurdugunu-duyurdu-1079680015.html
Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı: İran balistik füzelerle vurduğunu duyurdu
Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı: İran balistik füzelerle vurduğunu duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki 'İran karşıtı terörist grupların ve... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T00:59+0300
2024-01-16T00:59+0300
2024-01-16T01:25+0300
dünya
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İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.Habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki IŞİD terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi" denildi.Açıklamada, terör örgütü IŞİD'in üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edildi. Irak’ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirilmişti.Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240115/husiler-aden-korfezinde-abd-gemisini-vurduklarini-dogruladi-1079678488.html
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iran devrim muhafızları, iran, abd, iha, füze, nükleer füze
iran devrim muhafızları, iran, abd, iha, füze, nükleer füze
Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı: İran balistik füzelerle vurduğunu duyurdu
00:59 16.01.2024 (güncellendi: 01:25 16.01.2024)
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki 'İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu' açıkladı. Erbil'de ABD Konsolosluğu dahil birçok noktada füze ve İHA saldırıları düzenlendiği bildirilmişti.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.
Habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi."
Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki IŞİD terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi" denildi.
Açıklamada, terör örgütü IŞİD'in üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edildi.
Irak’ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirilmişti.
Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.