https://sputniknews.com.tr/20240115/husiler-aden-korfezinde-abd-gemisini-vurduklarini-dogruladi-1079678488.html

Husiler, Aden Körfezi’nde ABD gemisini vurduklarını doğruladı

Husiler, Aden Körfezi’nde ABD gemisini vurduklarını doğruladı

Yemen’in kuzeyinde iktidarı elinde tutan ve Husiler olarak bilinen Şii Ensarullah hareketi, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait bir gemiye füze saldırısı... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T22:43+0300

2024-01-15T22:43+0300

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Husilerin Sözcüsü Yahya Sariya, örgütün kontrolündeki Al-Masira televizyonuna açıklamasında, “Yemen Deniz Kuvvetleri, Aden Körfezi’nde ABD gemisine karşı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda birkaç anti-gemi füzesi kullanıldı. Füzeler hedefi isabetli şekilde vurdu” ifadesini kullandı.Sariya, “Tüm ABD ve İngiliz gemilerini ve ülkemize karşı askeri saldırıda yer alan tüm birlikleri, düşman hedefler olarak görüyoruz ve bunlar ordumuzun hedef listesinde yer alıyor. İsrail gemilerinin Kızıldeniz ve Umman Denizi’ni geçmesini yasaklayan kararın uygulanması için askeri operasyonlar yürütmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.Daha önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi Gibraltar Eagle'ı vurduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240115/abd-yemende-husilerin-kontrolundeki-bolgeden-atilan-balistik-fuze-abd-konteyner-gemisini-vurdu-1079673604.html

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