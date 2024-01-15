https://sputniknews.com.tr/20240115/abd-yemende-husilerin-kontrolundeki-bolgeden-atilan-balistik-fuze-abd-konteyner-gemisini-vurdu-1079673604.html

ABD: Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füze, ABD konteyner gemisini vurdu

ABD: Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füze, ABD konteyner gemisini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi Gibraltar Eagle'ı vurduğunu... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T19:10+0300

2024-01-15T19:10+0300

2024-01-15T19:10+0300

yemen

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abd

balistik füze

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ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin, ABD konteyner gemisine isabet ettiğini duyurdu.CENTCOM'dan saldırıyla ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.Açıklamada, "Sana saatiyle yaklaşık 16.00'da İran destekli Husi militanları, Yemen'de kontrol ettikleri bölgeden bir anti balistik füze attı. Füze, Marshall Adaları bayraklı, ABD tarafından işletilen ve ABD'ye ait 'Gibraltar Eagle' konteyner gemisini vurdu" ifadeleri kullanıldı.Yaralanan olmadığı ve geminin önemli hasara uğramadığı aktarılan açıklamada, geminin seyrine devam ettiği kaydedildi.Açıklamada, günün daha erken saatlerinde de ABD güçlerinin Kızıldeniz'e yönelik bir balistik füze atıldığını tespit ettiği, söz konusu füzenin başarısız olduğu ve Yemen'de karaya isabet ettiği, yaralanan ya da hasar kaydedilmediği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240103/husiler-kizildenize-iki-balistik-fuze-firlatti-1079279073.html

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