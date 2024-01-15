https://sputniknews.com.tr/20240115/abd-yemende-husilerin-kontrolundeki-bolgeden-atilan-balistik-fuze-abd-konteyner-gemisini-vurdu-1079673604.html
ABD: Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füze, ABD konteyner gemisini vurdu
ABD: Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füze, ABD konteyner gemisini vurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi Gibraltar Eagle'ı vurduğunu... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T19:10+0300
2024-01-15T19:10+0300
2024-01-15T19:10+0300
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dünya
husi
abd
balistik füze
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ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin, ABD konteyner gemisine isabet ettiğini duyurdu.CENTCOM'dan saldırıyla ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.Açıklamada, "Sana saatiyle yaklaşık 16.00'da İran destekli Husi militanları, Yemen'de kontrol ettikleri bölgeden bir anti balistik füze attı. Füze, Marshall Adaları bayraklı, ABD tarafından işletilen ve ABD'ye ait 'Gibraltar Eagle' konteyner gemisini vurdu" ifadeleri kullanıldı.Yaralanan olmadığı ve geminin önemli hasara uğramadığı aktarılan açıklamada, geminin seyrine devam ettiği kaydedildi.Açıklamada, günün daha erken saatlerinde de ABD güçlerinin Kızıldeniz'e yönelik bir balistik füze atıldığını tespit ettiği, söz konusu füzenin başarısız olduğu ve Yemen'de karaya isabet ettiği, yaralanan ya da hasar kaydedilmediği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/husiler-kizildenize-iki-balistik-fuze-firlatti-1079279073.html
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yemen, husi, abd, balistik füze
yemen, husi, abd, balistik füze
ABD: Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füze, ABD konteyner gemisini vurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi Gibraltar Eagle'ı vurduğunu duyurdu.
ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin, ABD konteyner gemisine isabet ettiğini duyurdu.
CENTCOM'dan saldırıyla ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sana saatiyle yaklaşık 16.00'da İran destekli Husi militanları, Yemen'de kontrol ettikleri bölgeden bir anti balistik füze attı. Füze, Marshall Adaları bayraklı, ABD tarafından işletilen ve ABD'ye ait 'Gibraltar Eagle' konteyner gemisini vurdu" ifadeleri kullanıldı.
Yaralanan olmadığı ve geminin önemli hasara uğramadığı aktarılan açıklamada, geminin seyrine devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, günün daha erken saatlerinde de ABD güçlerinin Kızıldeniz'e yönelik bir balistik füze atıldığını tespit ettiği, söz konusu füzenin başarısız olduğu ve Yemen'de karaya isabet ettiği, yaralanan ya da hasar kaydedilmediği bildirildi.