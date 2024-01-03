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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/husiler-kizildenize-iki-balistik-fuze-firlatti-1079279073.html
Husiler Kızıldeniz’e iki balistik füze fırlattı
Husiler Kızıldeniz’e iki balistik füze fırlattı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T10:30+0300
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israil- filistin çatışması
kızıldeniz
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CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Husilerin, Yemen'de kontrolleri altındaki bölgeden Kızıldeniz'e 2 gemisavar füze fırlattığı bildirildi.Bölgedeki ticari gemilerin füzelerin etkilerine dair bildirimde bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu gemilerde herhangi bir hasar oluşmadığı kaydedildi.Açıklamada, "Bu yasa dışı eylemler, onlarca masum denizcinin hayatını tehlikeye atmaktadır ve uluslararası ticaretin serbest akışını kesintiye uğratmayı sürdürmektedir. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'in güneyindeki ticari gemilere yönelik 24. saldırıdır" ifadelerine yer verildi.Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücüYemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda ‘Unity Explorer’ ve ‘Number Nine’ adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası ‘Deniz Görev Gücü’ kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240101/bolgede-gerilim-yukseliyor-iran-donanmasina-ait-savas-gemisi-kizildenizegirdi-1079239453.html
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kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, husi, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
kızıldeniz, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, husi, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

Husiler Kızıldeniz’e iki balistik füze fırlattı

10:30 03.01.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIKızıldeniz
Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu.
CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Husilerin, Yemen'de kontrolleri altındaki bölgeden Kızıldeniz'e 2 gemisavar füze fırlattığı bildirildi.
Bölgedeki ticari gemilerin füzelerin etkilerine dair bildirimde bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu gemilerde herhangi bir hasar oluşmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bu yasa dışı eylemler, onlarca masum denizcinin hayatını tehlikeye atmaktadır ve uluslararası ticaretin serbest akışını kesintiye uğratmayı sürdürmektedir. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'in güneyindeki ticari gemilere yönelik 24. saldırıdır" ifadelerine yer verildi.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.
Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda ‘Unity Explorer’ ve ‘Number Nine’ adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.
İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.
Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası ‘Deniz Görev Gücü’ kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.
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