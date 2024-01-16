https://sputniknews.com.tr/20240116/cin-tayvan-secimleri-konusundaki-tutumu-icin-rusyaya-tesekkur-etti-1079695372.html

Çin, Tayvan seçimleri konusundaki tutumu için Rusya'ya teşekkür etti

Çin, Tayvan seçimleri konusundaki tutumu için Rusya'ya teşekkür etti

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Tayvan'daki seçimlere ilişkin tutumunun takdirle karşılandığı ifade edildi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T11:58+0300

2024-01-16T11:58+0300

2024-01-16T11:58+0300

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çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning bir brifingde yaptığı açıklamada, Pekin'in Moskova'nın Tayvan'daki seçimlerle ilgili tutumunu takdirle karşıladığını söyledi.Mao Ning, "Rusya'nın tutumunu son derece takdir ediyoruz" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tayvan'daki seçimlere ilişkin 'dış güçleri' provokasyonlardan kaçınma çağrısında bulunmuştu.Mao Ning ayrıca, Rusya'nın yanı sıra diğer birçok ülke ve uluslararası kuruluşun da resmi açıklamaları, medya raporları ya da gazetecilerin sorulara verdikleri yanıtlarla "Tek Çin" ilkesine bağlılıklarını açıkça teyit ettiklerini, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün savunulmasında Çin Halk Cumhuriyeti'ni desteklediklerini, Tayvan'ın herhangi bir şekilde bağımsızlığına karşı çıktıklarını ve Çin'in yeniden birleşmesine yönelik büyük davayı" desteklediklerini kaydetti.Mao Ning, açıklamasında bu ülkelere de Çin'in adil duruşuna gösterdikleri anlayış ve destek için teşekkür ettiğini vurguladı.Merkez Seçim Komisyonu'na göre Tayvan'da Cumartesi günü yapılan genel başkanlık seçimlerine katılım oranı yüzde 69.8 oldu. Adanın 'bağımsızlık' yanlısı partisinin lideri Lai Ching-te oyların yüzde 40.05'ini alarak seçimi kazandı.Bölgedeki son seçim rakamlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua bir açıklama yaparak Çin'in Tayvan'ın bağımsızlığını hedefleyen eylemlere ve 'dış güçlerin' müdahalesine kesin bir şekilde karşı çıkacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-bagimsizlik-yanlisi-parti-secimi-kazandi-ilk-aciklamasi-cine-karsi-oldu-1079607101.html

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