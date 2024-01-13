https://sputniknews.com.tr/20240113/rusyadan-tayvanda-provokasyonlardan-kacinma-cagrisi-1079611464.html
Rusya’dan Tayvan’da provokasyonlardan kaçınma çağrısı
Rusya’dan Tayvan’da provokasyonlardan kaçınma çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Tayvan’daki seçimler bağlamında ‘dış güçlere’ provokasyonlardan kaçınma çağrısında bulundu. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T19:27+0300
2024-01-13T19:27+0300
2024-01-13T19:27+0300
dünya
tayvan
provokasyon
saldırı
çin
mariya zaharova
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rusya dışişleri bakanlığı
pekin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tayvan Boğazı’nın iki tarafı arasındaki ilişkilerin tamamen Çin’in iç meselesi olduğunu ve bazı ülkelerin Tayvan’daki seçimleri Pekin üzerinde baskı oluşturma amacıyla kullanma ve boğazdaki ve genel olarak bölgedeki durumu sallandırma girişimlerinin ters etki yaratacağını ve uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini ifade etti.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Tüm dış güçleri, bölgesel istikrarı ve uluslararası güvenliği bozacak provokasyonlardan kaçınmaya çağırıyoruz” dendi.Rusya’nın Tayvan konusundaki tutumunun değişmediğini kaydeden Zaharova, dünyada sadece tek bir Çin’in olduğunu, Tayvan’ın da Çin’in ayrılmaz parçası olduğunu, Rusya’nın da Tayvan’ın hangi şekilde olursa olsun bağımsızlığına karşı olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-ve-ingiltere-ortadoguyu-vuruyor-savas-ucaklari-pes-pese-havalandi-1079610957.html
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tayvan, provokasyon, saldırı, çin, mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, pekin
tayvan, provokasyon, saldırı, çin, mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, pekin
Rusya’dan Tayvan’da provokasyonlardan kaçınma çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Tayvan’daki seçimler bağlamında ‘dış güçlere’ provokasyonlardan kaçınma çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tayvan Boğazı’nın iki tarafı arasındaki ilişkilerin tamamen Çin’in iç meselesi olduğunu ve bazı ülkelerin Tayvan’daki seçimleri Pekin üzerinde baskı oluşturma amacıyla kullanma ve boğazdaki ve genel olarak bölgedeki durumu sallandırma girişimlerinin ters etki yaratacağını ve uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini ifade etti.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Tüm dış güçleri, bölgesel istikrarı ve uluslararası güvenliği bozacak provokasyonlardan kaçınmaya çağırıyoruz” dendi.
Rusya’nın Tayvan konusundaki tutumunun değişmediğini kaydeden Zaharova, dünyada sadece tek bir Çin’in olduğunu, Tayvan’ın da Çin’in ayrılmaz parçası olduğunu, Rusya’nın da Tayvan’ın hangi şekilde olursa olsun bağımsızlığına karşı olduğunu vurguladı.