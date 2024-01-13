https://sputniknews.com.tr/20240113/rusyadan-tayvanda-provokasyonlardan-kacinma-cagrisi-1079611464.html

Rusya’dan Tayvan’da provokasyonlardan kaçınma çağrısı

Rusya’dan Tayvan’da provokasyonlardan kaçınma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Tayvan’daki seçimler bağlamında ‘dış güçlere’ provokasyonlardan kaçınma çağrısında bulundu. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T19:27+0300

2024-01-13T19:27+0300

2024-01-13T19:27+0300

dünya

tayvan

provokasyon

saldırı

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mariya zaharova

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rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tayvan Boğazı’nın iki tarafı arasındaki ilişkilerin tamamen Çin’in iç meselesi olduğunu ve bazı ülkelerin Tayvan’daki seçimleri Pekin üzerinde baskı oluşturma amacıyla kullanma ve boğazdaki ve genel olarak bölgedeki durumu sallandırma girişimlerinin ters etki yaratacağını ve uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini ifade etti.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Tüm dış güçleri, bölgesel istikrarı ve uluslararası güvenliği bozacak provokasyonlardan kaçınmaya çağırıyoruz” dendi.Rusya’nın Tayvan konusundaki tutumunun değişmediğini kaydeden Zaharova, dünyada sadece tek bir Çin’in olduğunu, Tayvan’ın da Çin’in ayrılmaz parçası olduğunu, Rusya’nın da Tayvan’ın hangi şekilde olursa olsun bağımsızlığına karşı olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-ve-ingiltere-ortadoguyu-vuruyor-savas-ucaklari-pes-pese-havalandi-1079610957.html

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tayvan, provokasyon, saldırı, çin, mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, pekin