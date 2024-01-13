https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-bagimsizlik-yanlisi-parti-secimi-kazandi-ilk-aciklamasi-cine-karsi-oldu-1079607101.html

Tayvan'da bağımsızlık yanlısı parti seçimi kazandı: İlk açıklaması Çin'e karşı oldu

Tayvan'da bağımsızlık yanlısı parti seçimi kazandı: İlk açıklaması Çin'e karşı oldu

Tayvan'ın iktidar partisi adayı adanın genel müdürlük seçimlerinde zafer ilan etti 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T16:07+0300

2024-01-13T16:07+0300

2024-01-13T17:08+0300

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Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, destekçilerinin önünde düzenlenen bir mitingde seçimlerdeki zaferini ilan etti.Muhalefete tebrikleri için teşekkür eden Lai Ching-te konuşmasında şu sözleri kaydetti:Lai Ching-te konuşmasında ayrıca Çin'in tehdit ve gözdağlarına direnme, Tayvan Boğazı'nda barış, istikrar ve statükoyu koruma sözü verdi.Tayvan'ın muhalefet partilerinin adayları yenilgilerini ilan ederek Lai Ching-te'nin zaferini kabul etmişlerdi.

https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-oy-sayimi-devam-ediyor-muhalefet-partisi-adayi-secim-yenilgisini-kabul-etti-1079605399.html

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