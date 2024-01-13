https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-oy-sayimi-devam-ediyor-muhalefet-partisi-adayi-secim-yenilgisini-kabul-etti-1079605399.html
Tayvan seçimlerinde muhalefet partisi adayı seçim yenilgisini kabul etti
Tayvan seçimlerinde muhalefet partisi adayı seçim yenilgisini kabul etti
Muhalefetteki Kuomintang adayı Tayvan seçimlerindeki yenilgiyi kabul etti. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T15:31+0300
2024-01-13T15:31+0300
2024-01-13T15:36+0300
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çin
oy sayımı
seçim yenilgisi
muhalefet
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Muhalefetteki Kuomintang Partisi'nin adayı Hou Yu-ih, Tayvan'daki genel başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabul etti.Hou Yu-ih, "Herkesi hayal kırıklığına uğrattım, derin üzüntülerimi ifade etmek için buradayım. Beni affedin" cümleleriyle seçmenlerine hitap etti.Türkiye saatiyle 14.57 itibariyle 17 bin 795 seçim merkezinden 16 bin 605'inin oy pusulaları sayılması neticesinde Hou Yu-ih, iktidardaki Demokratik İlerici Partisi adayı Lai Ching-te'nin ardından 4 milyon 248 bin oy ve yüzde 33.33 ile ikinci sırada yer alıyordu.Oyların yüzde 96'sından fazlası sayıldığı belirtildi.Lai Ching-te yüzde 40.42 ile liderliğini sürdürürken Tayvan Halk Partisi Başkanı Ko Wen-je yüzde 26.24 ile devam ediyor.Merkez Seçim Komisyonu'na göre seçimlere katılım oranının yüzde 69.8 olduğu açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-baskanlik-ve-parlamento-secimleri-basladi-1079593197.html
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tayvan, seçim, çin, oy sayımı, seçim yenilgisi, muhalefet
tayvan, seçim, çin, oy sayımı, seçim yenilgisi, muhalefet
Tayvan seçimlerinde muhalefet partisi adayı seçim yenilgisini kabul etti
15:31 13.01.2024 (güncellendi: 15:36 13.01.2024)
Muhalefetteki Kuomintang adayı Tayvan seçimlerindeki yenilgiyi kabul etti.
Muhalefetteki Kuomintang Partisi'nin adayı Hou Yu-ih, Tayvan'daki genel başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabul etti.
Hou Yu-ih, "Herkesi hayal kırıklığına uğrattım, derin üzüntülerimi ifade etmek için buradayım. Beni affedin" cümleleriyle seçmenlerine hitap etti.
Türkiye saatiyle 14.57 itibariyle 17 bin 795 seçim merkezinden 16 bin 605'inin oy pusulaları sayılması neticesinde Hou Yu-ih, iktidardaki Demokratik İlerici Partisi adayı Lai Ching-te'nin ardından 4 milyon 248 bin oy ve yüzde 33.33 ile ikinci sırada yer alıyordu.
Oyların yüzde 96'sından fazlası sayıldığı belirtildi.
Lai Ching-te yüzde 40.42 ile liderliğini sürdürürken Tayvan Halk Partisi Başkanı Ko Wen-je yüzde 26.24 ile devam ediyor.
Merkez Seçim Komisyonu'na göre seçimlere katılım oranının yüzde 69.8 olduğu açıklanmıştı.