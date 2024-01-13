https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-oy-sayimi-devam-ediyor-muhalefet-partisi-adayi-secim-yenilgisini-kabul-etti-1079605399.html

Tayvan seçimlerinde muhalefet partisi adayı seçim yenilgisini kabul etti

Tayvan seçimlerinde muhalefet partisi adayı seçim yenilgisini kabul etti

Muhalefetteki Kuomintang adayı Tayvan seçimlerindeki yenilgiyi kabul etti. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T15:31+0300

2024-01-13T15:31+0300

2024-01-13T15:36+0300

dünya

tayvan

seçim

çin

oy sayımı

seçim yenilgisi

muhalefet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0d/1079605107_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a2ff7da570df8b19979a01afe883b878.jpg

Muhalefetteki Kuomintang Partisi'nin adayı Hou Yu-ih, Tayvan'daki genel başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabul etti.Hou Yu-ih, "Herkesi hayal kırıklığına uğrattım, derin üzüntülerimi ifade etmek için buradayım. Beni affedin" cümleleriyle seçmenlerine hitap etti.Türkiye saatiyle 14.57 itibariyle 17 bin 795 seçim merkezinden 16 bin 605'inin oy pusulaları sayılması neticesinde Hou Yu-ih, iktidardaki Demokratik İlerici Partisi adayı Lai Ching-te'nin ardından 4 milyon 248 bin oy ve yüzde 33.33 ile ikinci sırada yer alıyordu.Oyların yüzde 96'sından fazlası sayıldığı belirtildi.Lai Ching-te yüzde 40.42 ile liderliğini sürdürürken Tayvan Halk Partisi Başkanı Ko Wen-je yüzde 26.24 ile devam ediyor.Merkez Seçim Komisyonu'na göre seçimlere katılım oranının yüzde 69.8 olduğu açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-baskanlik-ve-parlamento-secimleri-basladi-1079593197.html

tayvan

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayvan, seçim, çin, oy sayımı, seçim yenilgisi, muhalefet