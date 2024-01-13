https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-baskanlik-ve-parlamento-secimleri-basladi-1079593197.html
Tayvan'da başkanlık ve parlamento seçimleri başladı
Tayvan'da başkanlık ve parlamento seçimleri başladı
Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Ada'daki 17 bin 795 merkezde oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T09:02+0300
2024-01-13T09:02+0300
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Tayvan'da halk, başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gitti.Tayvan'ın gelecek 4 yıldaki lideri ve yardımcısı ile Yasama Meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde, 23.4 milyon nüfuslu Ada'daki 19 milyon 550 bin kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.Seçmenler, başkanlık için bir oy, seçim çevrelerinde doğrudan seçilen milletvekilleri için bir oy ve dolaylı seçilen milletvekilleri için siyasi partilere bir oy verecek.Başkanlık seçiminde, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, ana muhalefetteki Milliyetçi Partiden (Koumintang/KMT) Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih ve Tayvan Halk Partisinden (TPP) Genel Başkan Ko Wen-je yarışıyor.Oy pusulasında partilerin başkan yardımcısı adayları olarak DPP'den Tayvan'ın eski Washington temsilcisi Hsiao Bi-khim, KMT'den siyasete atılan televizyon sunucusu Jaw Shau-kong ve TPP'den milletvekili Wu Hsin-ying yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/cinden-abdye-cagri-tayvan-secimlerine-mudahale-etmeyin-1079495815.html
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tayvan, seçim, oy, çin, abd
tayvan, seçim, oy, çin, abd
Tayvan'da başkanlık ve parlamento seçimleri başladı
09:02 13.01.2024 (güncellendi: 09:03 13.01.2024)
Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Ada'daki 17 bin 795 merkezde oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.
Tayvan'da halk, başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gitti.
Tayvan'ın gelecek 4 yıldaki lideri ve yardımcısı ile Yasama Meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde, 23.4 milyon nüfuslu Ada'daki 19 milyon 550 bin kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.
Seçmenler, başkanlık için bir oy, seçim çevrelerinde doğrudan seçilen milletvekilleri için bir oy ve dolaylı seçilen milletvekilleri için siyasi partilere bir oy verecek.
Başkanlık seçiminde, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, ana muhalefetteki Milliyetçi Partiden (Koumintang/KMT) Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih ve Tayvan Halk Partisinden (TPP) Genel Başkan Ko Wen-je yarışıyor.
Oy pusulasında partilerin başkan yardımcısı adayları olarak DPP'den Tayvan'ın eski Washington temsilcisi Hsiao Bi-khim, KMT'den siyasete atılan televizyon sunucusu Jaw Shau-kong ve TPP'den milletvekili Wu Hsin-ying yer alıyor.