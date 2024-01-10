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Çin'den ABD'ye çağrı: 'Tayvan seçimlerine müdahale etmeyin'
Çin'den ABD'ye çağrı: 'Tayvan seçimlerine müdahale etmeyin'
Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'ye Tayvan seçimlerine müdahale etmekten vazgeçmeye çağrısında bulundu. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning düzenlediği brifingde, Çin'in ABD'ye Tayvan ile her türlü resmi teması kesmesi ve adanın seçimlerine herhangi bir şekilde müdahale etmemesi çağrısında bulunduğunu söyledi.Çarşamba günü erken saatlerde Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'ın ABD temsilcisi Yu Dalei'nin adadaki seçimlerden günler önce ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüştüğünü açıklamıştı. Bakanlık, Johnson'ın ABD'nin Tayvan halkını desteklediğini ve 'Tayvan'ı savunmaya ve Çin Komünist Partisi'nin askeri provokasyonlarını caydırmaya yardımcı olmak istediğini' söylediğini duyurmuştu.Mao Ning görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Çin, ABD ile Tayvan arasında her türlü resmi alışverişe her zaman şiddetle karşı çıkmıştır" diyerek ABD Kongresi'nin ilgili üyelerinin 'Tek Çin' ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin hükümlerine uygun şekilde riayet etmeleri gerektiğini kaydetti.Mao Ning açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:Diplomat ayrıca Demokratik İlerici Parti'nin ABD'nin yardımıyla bağımsızlık elde etme girişimlerinin başarılı olamayacağını kaydetti.Tayvan'da seçimler 13 Ocak'ta yapılacak. Tayvan Halk Partisi, Demokratik İlerici Parti ve Kuomintang olmak üzere üç siyasi partinin seçime katılacağı belirtildi. Tayvan'daki durum, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022 başında adaya yaptığı ziyaretten bu yana önemli ölçüde tırmandı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/cin-lideri-siden-tayvan-ile-birlesme-mesaji-1079002260.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, abd-çin ilişkileri, tayvan
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, abd-çin ilişkileri, tayvan

Çin'den ABD'ye çağrı: 'Tayvan seçimlerine müdahale etmeyin'

11:32 10.01.2024
© AFP 2023 / LUONG THAI LINHÇin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / LUONG THAI LINH
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Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'ye Tayvan seçimlerine müdahale etmekten vazgeçmeye çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning düzenlediği brifingde, Çin'in ABD'ye Tayvan ile her türlü resmi teması kesmesi ve adanın seçimlerine herhangi bir şekilde müdahale etmemesi çağrısında bulunduğunu söyledi.
Çarşamba günü erken saatlerde Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'ın ABD temsilcisi Yu Dalei'nin adadaki seçimlerden günler önce ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüştüğünü açıklamıştı. Bakanlık, Johnson'ın ABD'nin Tayvan halkını desteklediğini ve 'Tayvan'ı savunmaya ve Çin Komünist Partisi'nin askeri provokasyonlarını caydırmaya yardımcı olmak istediğini' söylediğini duyurmuştu.
Mao Ning görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Çin, ABD ile Tayvan arasında her türlü resmi alışverişe her zaman şiddetle karşı çıkmıştır" diyerek ABD Kongresi'nin ilgili üyelerinin 'Tek Çin' ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin hükümlerine uygun şekilde riayet etmeleri gerektiğini kaydetti.
Mao Ning açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:
Tayvan meselesine ilişkin tedbirleri bilinçli bir şekilde almalı, Tayvan ile resmi alışverişi durdurmalı, Tayvan'daki ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeyi bırakmalı ve Tayvan seçimlerine herhangi bir şekilde müdahale etmeyi bırakmalıdırlar.
Diplomat ayrıca Demokratik İlerici Parti'nin ABD'nin yardımıyla bağımsızlık elde etme girişimlerinin başarılı olamayacağını kaydetti.
Tayvan'da seçimler 13 Ocak'ta yapılacak. Tayvan Halk Partisi, Demokratik İlerici Parti ve Kuomintang olmak üzere üç siyasi partinin seçime katılacağı belirtildi.
Tayvan'daki durum, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022 başında adaya yaptığı ziyaretten bu yana önemli ölçüde tırmandı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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Çin lideri Şi'den ‘Tayvan ile birleşme’ mesajı
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