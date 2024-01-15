Yerlikaya: Bölücü terör örgütünü övenler tespit edildi, 2 bin 36 şüpheli gözaltında

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mercek-9 Operasyonu'nda bin 230 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı. Yerlikaya, "Provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi" dedi.