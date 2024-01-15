https://sputniknews.com.tr/20240115/yerlikaya-bolucu-teror-orgutunu-ovenler-tespit-edildi-2-bin-36-supheli-gozaltinda-1079648395.html
Yerlikaya: Bölücü terör örgütünü övenler tespit edildi, 2 bin 36 şüpheli gözaltında
Yerlikaya: Bölücü terör örgütünü övenler tespit edildi, 2 bin 36 şüpheli gözaltında
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mercek-9 Operasyonu'nda bin 230 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T08:12+0300
2024-01-15T08:12+0300
2024-01-15T08:17+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya, sosyal medyada provokatif amaçlı paylaşım yapan 170 hesap yöneticisinin tespit edildiği açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/msb-24-teror-hedefi-imha-edildi-pkkya-pence-vurmaya-devam-ediyoruz-1079646782.html
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bölücü, bölücülük, terör, ali yerlikaya, operasyon, askeri operasyon
Yerlikaya: Bölücü terör örgütünü övenler tespit edildi, 2 bin 36 şüpheli gözaltında
08:12 15.01.2024 (güncellendi: 08:17 15.01.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mercek-9 Operasyonu'nda bin 230 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı. Yerlikaya, "Provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya, sosyal medyada provokatif amaçlı paylaşım yapan 170 hesap yöneticisinin tespit edildiği açıkladı.