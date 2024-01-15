https://sputniknews.com.tr/20240115/msb-24-teror-hedefi-imha-edildi-pkkya-pence-vurmaya-devam-ediyoruz-1079646782.html
MSB: 24 terör hedefi imha edildi, PKK’ya Pençe vurmaya devam ediyoruz
MSB: 24 terör hedefi imha edildi, PKK’ya Pençe vurmaya devam ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan hedeflerine hava harekatı... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T06:51+0300
2024-01-15T06:51+0300
2024-01-15T07:32+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
terör
terör örgütü
pkk
suriye
operasyon
askeri operasyon
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 14 Ocak 2024 saat 22.00’de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 24 hedef imha edilmiştir” denildi.Açıklamada, “İcra edilen bu harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240115/dso-genel-direktoru-ghebreyesus-gazzede-bugun-bir-trajedinin-100-gunu-1079646420.html
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milli savunma bakanlığı (msb), terör, terör örgütü, pkk, suriye, operasyon, askeri operasyon
milli savunma bakanlığı (msb), terör, terör örgütü, pkk, suriye, operasyon, askeri operasyon
MSB: 24 terör hedefi imha edildi, PKK’ya Pençe vurmaya devam ediyoruz
06:51 15.01.2024 (güncellendi: 07:32 15.01.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini ve mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 24 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 14 Ocak 2024 saat 22.00’de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 24 hedef imha edilmiştir” denildi.
Açıklamada, “İcra edilen bu harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerine yer verildi.