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Rusya, ABD'nin uranyum ithalatında yeniden lider
Rusya, ABD'nin uranyum ithalatında yeniden lider
Rusya'ya karşı birçok yaptırıma imza atarak Avrupa ülkelerinin de enerji tedariklerini engelleyen ABD, kendi ihtiyaçları için Rus ürünlerini almaktan... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T09:16+0300
2024-01-15T09:16+0300
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ithalat
ihracat
uranyum
nükleer yakıt
yaptırım
ekonomik yaptırım
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ABD Federal İstatistik Servisi tarafından paylaşılan güncel verileri dikkate alan Sputnik, Rusya’nın geçtiğimiz kasım ayında, mayıs ayından bu yana ilk kez ABD'ye uranyum ihracında liderliğe oturduğunu ortaya çıkarırken, yakın zamanda ABD’nin, bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal etmeye başladığı da anlaşılmıştı.ABD Enerji Bakanlığı’nın Rus nükleer yakıtından vazgeçmek istediği ve alternatif tedarikçi aradığı ifadelerine rağmen uranyum ihtiyacında Rusya'dan henüz vazgeçmeye hazır olmadığı görülürken, ABD 2010 ülkenin geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında Rus uranyumuna ödediği maliyet, 2010'dan bu yana en yüksek değerlere ulaştı.ABD istatistik servisine göre kasım ayında ABD’nin sadece Rusya, İngiltere, Japonya ve Belçika’dan uranyum aldığı kaydedilirken, bu yakıt için toplamda yaklaşık 191 milyon dolar ödediği belirlendi.Rusya 96 milyon dolarla ana ihracatçı konumunda yer alırken, İngiltere tedarikin dörtte birine (48.6 milyon dolar) sahip olarak uranyum ihracatında ikinci sırada kendisine yer buldu.Japonya ise ABD’nin nükleer yakıt tedariklerinin yüzde 22'sini (yaklaşık 44 milyon dolar) oluşturduğu, Belçika’nın ise uranyum ithalatında yüzde 1.3'lük paya (2.4 milyon dolar) sahip olduğu gözlemlendi.Rusya’nın uranyum tedarikçileri arasındaki liderliği en son 177 milyon dolarla mayıs ayında kaydedilmişti.Aynı zamanda kasım ayında ABD’nin gerçekleştirdiği Rus nükleer yakıt tedarikinin maliyeti ekim ayına kıyasla neredeyse yarı yarıya artarken, daha önce birkaç ay boyunca Rusya’nın değer bazında ABD'ye uranyum tedariki açısından ikinci ila dördüncü sırada yer aldığı dikkat çekti.Böylece ABD ekim ayında 63 milyon dolar, eylül ayında 32 milyon dolar, ağustos ayında 504 milyon dolar ve temmuz ayında neredeyse 61 milyon dolar değerinde Rus uranyumu ithal etti.Japonya ise kasım ayında Temmuz 2022'den bu yana ilk kez ABD'ye nükleer yakıt tedarik ederken, böylece Eylül 2023'ten bu yana askıya alınan Almanya ve Fransa'dan yapılan ithalatın kısmen yerini aldı.Fransa ve Almanya'dan yapılan uranyum sevkiyatları ağustos ayında sırasıyla yaklaşık 169 milyon dolar ve 141 milyon dolar olurken, eylül ayında ise Fransa’dan yaklaşık 8 milyon dolar ve Almanya’dan 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ancak ekim ayında ABD’ye iki Avrupa ülkesinden gelen tedariklerin yerini Çin uranyumunun aldığı gözden kaçmazken, Washington’un bunun için 43 milyon dolar ödediği belirlendi.Rusya, toplamda, 2023'ün ilk 11 ayında ABD’ye 1.017 milyar dolarlık uranyum tedariki gerçekleştirirken, bu ihracat değerlerinin 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.2010’da ABD’ye 1.026 milyar dolar değerinde uranyum ihraç eden Rusya, 2022 yılında ise ülkeye 766 milyon dolarlık nükleer yakıt ihraç etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-rus-uranyumundan-vazgecmek-istiyor-1079510122.html
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abd, rusya, ticaret, ithalat, ihracat, uranyum, nükleer yakıt, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım
abd, rusya, ticaret, ithalat, ihracat, uranyum, nükleer yakıt, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım

Rusya, ABD'nin uranyum ithalatında yeniden lider

09:16 15.01.2024
© AFP 2023 / FARS NEWSuranyum
uranyum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / FARS NEWS
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Rusya'ya karşı birçok yaptırıma imza atarak Avrupa ülkelerinin de enerji tedariklerini engelleyen ABD, kendi ihtiyaçları için Rus ürünlerini almaktan çekinmiyor.
ABD Federal İstatistik Servisi tarafından paylaşılan güncel verileri dikkate alan Sputnik, Rusya’nın geçtiğimiz kasım ayında, mayıs ayından bu yana ilk kez ABD'ye uranyum ihracında liderliğe oturduğunu ortaya çıkarırken, yakın zamanda ABD’nin, bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal etmeye başladığı da anlaşılmıştı.
ABD Enerji Bakanlığı’nın Rus nükleer yakıtından vazgeçmek istediği ve alternatif tedarikçi aradığı ifadelerine rağmen uranyum ihtiyacında Rusya'dan henüz vazgeçmeye hazır olmadığı görülürken, ABD 2010 ülkenin geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında Rus uranyumuna ödediği maliyet, 2010'dan bu yana en yüksek değerlere ulaştı.
ABD istatistik servisine göre kasım ayında ABD’nin sadece Rusya, İngiltere, Japonya ve Belçika’dan uranyum aldığı kaydedilirken, bu yakıt için toplamda yaklaşık 191 milyon dolar ödediği belirlendi.
Rusya 96 milyon dolarla ana ihracatçı konumunda yer alırken, İngiltere tedarikin dörtte birine (48.6 milyon dolar) sahip olarak uranyum ihracatında ikinci sırada kendisine yer buldu.
Japonya ise ABD’nin nükleer yakıt tedariklerinin yüzde 22'sini (yaklaşık 44 milyon dolar) oluşturduğu, Belçika’nın ise uranyum ithalatında yüzde 1.3'lük paya (2.4 milyon dolar) sahip olduğu gözlemlendi.
Rusya’nın uranyum tedarikçileri arasındaki liderliği en son 177 milyon dolarla mayıs ayında kaydedilmişti.
Aynı zamanda kasım ayında ABD’nin gerçekleştirdiği Rus nükleer yakıt tedarikinin maliyeti ekim ayına kıyasla neredeyse yarı yarıya artarken, daha önce birkaç ay boyunca Rusya’nın değer bazında ABD'ye uranyum tedariki açısından ikinci ila dördüncü sırada yer aldığı dikkat çekti.
Böylece ABD ekim ayında 63 milyon dolar, eylül ayında 32 milyon dolar, ağustos ayında 504 milyon dolar ve temmuz ayında neredeyse 61 milyon dolar değerinde Rus uranyumu ithal etti.
Japonya ise kasım ayında Temmuz 2022'den bu yana ilk kez ABD'ye nükleer yakıt tedarik ederken, böylece Eylül 2023'ten bu yana askıya alınan Almanya ve Fransa'dan yapılan ithalatın kısmen yerini aldı.
Fransa ve Almanya'dan yapılan uranyum sevkiyatları ağustos ayında sırasıyla yaklaşık 169 milyon dolar ve 141 milyon dolar olurken, eylül ayında ise Fransa’dan yaklaşık 8 milyon dolar ve Almanya’dan 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ancak ekim ayında ABD’ye iki Avrupa ülkesinden gelen tedariklerin yerini Çin uranyumunun aldığı gözden kaçmazken, Washington’un bunun için 43 milyon dolar ödediği belirlendi.
Rusya, toplamda, 2023'ün ilk 11 ayında ABD’ye 1.017 milyar dolarlık uranyum tedariki gerçekleştirirken, bu ihracat değerlerinin 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.
2010’da ABD’ye 1.026 milyar dolar değerinde uranyum ihraç eden Rusya, 2022 yılında ise ülkeye 766 milyon dolarlık nükleer yakıt ihraç etmişti.
Uranyum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
DÜNYA
‘ABD, Rus uranyumundan vazgeçmek istiyor’
10 Ocak, 17:01
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