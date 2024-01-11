https://sputniknews.com.tr/20240111/abd-bir-bucuk-yil-aradan-sonra-rusyadan-petrol-ithalatina-yeniden-basladi-1079529256.html
ABD, bir buçuk yıl aradan sonra Rusya'dan petrol ithalatına yeniden başladı
ABD, bir buçuk yıl aradan sonra Rusya'dan petrol ithalatına yeniden başladı
Rusya'ya karşı birçok yaptırımlara imza atarak Avrupa ülkelerinin de enerji tedariklerini engelleyen ABD, bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T10:29+0300
2024-01-11T10:29+0300
2024-01-11T10:29+0300
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ABD Federal İstatistik Servisi tarafından paylaşılan güncel verileri dikkate alan Sputnik, ülkenin ekim ayında bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal ettiğini ortaya çıkarırken, kasım ayında da tekrar bir alım gerçekleştirdiği kaydedildi.Washington, yaptırımların yeniden sıkılaştırılmasının bir parçası olarak Mart 2022'de Rusya'dan petrol ve diğer enerji ithalatını yasaklarken, ABD'li şirketler Rusya'dan son parti petrol alımını o yılın nisan ayında satın almıştı.İstatistik kurumuna göre Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz ekim ayında Rusya'dan 36.8 bin varil petrol satın alırken, bu ithalatın değeri 2.7 milyon dolar olarak gerçekleşti.İstatistiklere göre Rusya’dan bir buçuk yıl sonra yeniden başlayan petrol tedarikini ‘tüketim’ amacıyla gerçekleştiren ABD, kasım ayında ise Rusya’dan 750 bin dolar karşılığında 9.9 bin varil petrol alımı gerçekleştirdi.ABD, yaptırımlarda pragmatik politika uyguluyorAvrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından paylaşılan güncel veriler, Rusya’ya yaptırım ilan eden Avrupa Birliği’nin (AB) doğalgaza neredeyse iki kat daha fazla ödediğini gösterirken, yaptırımların ‘en büyük yararlanıcısı’ ise ABD olarak kaydediliyor.Eurostat tarafından paylaşılan güncel verileri dikkate alan Sputnik, Avrupa Birliği’nin, ilan ettiği Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle Şubat 2022 döneminden bu yana gaz ithalatına 185 milyar Euro fazla ödeyerek toplamda 304 milyar Euro harcadığını bulmuştu.Rusya’dan doğalgaz alımını reddederek yaptırım uygulayan AB,sanayisizleşmeye doğru giderken, bu durumdan en fazla karı 53 milyar Euro kazanan ABD elde etti.Yaptırımlar sonrası AB’ye LNG ihracatından elde edilen karlarda lider ABD’yi 27 milyar Euro ile İngiltere takip ederken, Şubat 2022’den bu yana Rus gaz ve petrol ürünlerine getirilen ambargolar sayesinde bütçesini zenginleştiren Norveç'in de 24 milyar Euro ek kar elde ettiği görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/abnin-rusya-yaptirimlari-sonrasi-gaza-ne-kadar-odedigi-belli-oldu-1078128054.html
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abd, rusya, petrol, petrol üretimi, petrol ithalatı, ithalat, enerji, yaptırım, abd yaptırım
abd, rusya, petrol, petrol üretimi, petrol ithalatı, ithalat, enerji, yaptırım, abd yaptırım
ABD, bir buçuk yıl aradan sonra Rusya'dan petrol ithalatına yeniden başladı
Rusya'ya karşı birçok yaptırımlara imza atarak Avrupa ülkelerinin de enerji tedariklerini engelleyen ABD, bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal etmeye başladı.
ABD Federal İstatistik Servisi tarafından paylaşılan güncel verileri dikkate alan Sputnik, ülkenin ekim ayında bir buçuk yıl sonra ilk kez Rusya'dan petrol ithal ettiğini ortaya çıkarırken, kasım ayında da tekrar bir alım gerçekleştirdiği kaydedildi.
Washington, yaptırımların yeniden sıkılaştırılmasının bir parçası olarak Mart 2022'de Rusya'dan petrol ve diğer enerji ithalatını yasaklarken, ABD'li şirketler Rusya'dan son parti petrol alımını o yılın nisan ayında satın almıştı.
İstatistik kurumuna göre Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz ekim ayında Rusya'dan 36.8 bin varil petrol satın alırken, bu ithalatın değeri 2.7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İstatistiklere göre Rusya’dan bir buçuk yıl sonra yeniden başlayan petrol tedarikini ‘tüketim’ amacıyla gerçekleştiren ABD, kasım ayında ise Rusya’dan 750 bin dolar karşılığında 9.9 bin varil petrol alımı gerçekleştirdi.
ABD, yaptırımlarda pragmatik politika uyguluyor
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından paylaşılan güncel veriler, Rusya’ya yaptırım ilan eden Avrupa Birliği’nin (AB) doğalgaza neredeyse iki kat daha fazla ödediğini gösterirken, yaptırımların ‘en büyük yararlanıcısı’ ise ABD olarak kaydediliyor.
Eurostat tarafından paylaşılan güncel verileri dikkate alan Sputnik, Avrupa Birliği’nin, ilan ettiği Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle Şubat 2022 döneminden bu yana gaz ithalatına 185 milyar Euro fazla ödeyerek toplamda 304 milyar Euro harcadığını bulmuştu.
Rusya’dan doğalgaz alımını reddederek yaptırım uygulayan AB,sanayisizleşmeye
doğru giderken, bu durumdan en fazla karı 53 milyar Euro kazanan ABD elde etti.
Yaptırımlar sonrası AB’ye LNG ihracatından elde edilen karlarda lider ABD’yi 27 milyar Euro ile İngiltere takip ederken, Şubat 2022’den bu yana Rus gaz ve petrol ürünlerine getirilen ambargolar sayesinde bütçesini zenginleştiren Norveç'in de 24 milyar Euro ek kar elde ettiği görülüyor.