https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-rus-uranyumundan-vazgecmek-istiyor-1079510122.html
‘ABD, Rus uranyumundan vazgeçmek istiyor’
‘ABD, Rus uranyumundan vazgeçmek istiyor’
ABD Enerji Bakanlığı, Rus nükleer yakıttan vazgeçmek istediklerini ve alternatif tedarikçi aradıklarını belirtti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T17:01+0300
2024-01-10T17:01+0300
2024-01-10T17:01+0300
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ABD Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, “Halihazırda yüksek ayarlı düşük zenginleştirilmiş uranyum (High-Assay Low-Enriched Uranium / HALEU) satan tek şirket, Rus devlet enerji şirketi Rosatom'un bir parçası olan TENEX” ifadesine yer verildi.Bakanlık, TENEX’ten HALEU alımını durdurmak istedikleri, bunun için alternatif tedarikçi aradıklarını kaydetti.Ayrıca ülke içinde HALEU üretimi için yaklaşık 500 milyon dolarlık fon ayırdıklarını belirten ABD Enerji Bakanlığı, proje finansmanını genişletme fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade etti.Nükleer silahların yayılması alanında faaliyet gösteren uzmanlar, dünya genelinde bu kaynağa olan bağımlılığın artması beraberinde nükleer istikrarsızlığı da artırabileceği uyarısında bulundu, çünkü bu yakıt, nükleer silah üretmek için gereken malzemeye yakın.ABD geçen Ekim ayında Rusya’dan uranyum alımını üçe katlayarak 43.25 tona çıkarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/abd-temsilciler-meclisi-rusyadan-uranyum-ithalatini-yasaklayan-tasariyi-kabul-etti-1078363063.html
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abd, rusya, uranyum, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ithalat
abd, rusya, uranyum, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ithalat
‘ABD, Rus uranyumundan vazgeçmek istiyor’
ABD Enerji Bakanlığı, Rus nükleer yakıttan vazgeçmek istediklerini ve alternatif tedarikçi aradıklarını belirtti.
ABD Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, “Halihazırda yüksek ayarlı düşük zenginleştirilmiş uranyum (High-Assay Low-Enriched Uranium / HALEU) satan tek şirket, Rus devlet enerji şirketi Rosatom'un bir parçası olan TENEX” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, TENEX’ten HALEU alımını durdurmak istedikleri, bunun için alternatif tedarikçi aradıklarını kaydetti.
Ayrıca ülke içinde HALEU üretimi için yaklaşık 500 milyon dolarlık fon ayırdıklarını belirten ABD Enerji Bakanlığı, proje finansmanını genişletme fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade etti.
Nükleer silahların yayılması alanında faaliyet gösteren uzmanlar, dünya genelinde bu kaynağa olan bağımlılığın artması beraberinde nükleer istikrarsızlığı da artırabileceği uyarısında bulundu, çünkü bu yakıt, nükleer silah üretmek için gereken malzemeye yakın.
ABD geçen Ekim ayında Rusya’dan uranyum alımını üçe katlayarak 43.25 tona çıkarmıştı.