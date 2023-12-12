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https://sputniknews.com.tr/20231212/abd-temsilciler-meclisi-rusyadan-uranyum-ithalatini-yasaklayan-tasariyi-kabul-etti-1078363063.html
ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul etti
ABD parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, dün akşam yapılan oylamada, Rusya'dan az zenginleştirilmiş uranyumun ithalatını yasaklayan yasa tasarısını... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T14:12+0300
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Rusya'dan uranyum alımının sürekli olarak artttığı ABD'de Rus uranyumunun ithalatını yasaklamaya yönelik bir tasarı sunuldu.'Rusya Uranyumunun İthalatının Yasaklanmasına Dair Kanun' adı verilen tasarı, Temsilciler Meclisi'nden geçmek için gereken üye sayısına ulaştı.2040 yılına kadar yürürlükte kalması önerilen belge, Rusya topraklarında veya Rusya'da kayıtlı bir işletmede üretilen az zenginleştirilmiş uranyumun ithalatının yasaklanmasını öngörüyor. Belge, diğer tedarikçilerin uygun olmadığı veya Rus uranyumu ithalatının Washington'un çıkarlarına uygun olduğu durumlarda ABD enerji bakanına dışişleri bakanı ile ticaret bakanının mutabakatını alarak söz konusu yasağı kaldırma yetkisi de veriyor.ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdıAmerikan istatistik servisinin verilerine göre ABD, Ekim 2023'te Rusya'dan 43.25 ton uranyum satın aldı. Washington, bu alımla Ekim 2022'ye kıyasla 3 kat daha fazla Rus uranyumu ithalatı gerçekleştirdi.Haziran 2023'ten beri tek bir ay içinde yapılan en büyük alım için ABD, Rus tarafına 62.8 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi. Rusya, İngiltere'nin ardından ABD'nin ikinci büyük uranyum tedarikçisi konumuna geldi.ABD nükleer endüstrisi Rus uranyumuna bağımlıRusya, ABD'ye sadece Uranyum-235 ile zenginleştirilmiş yakıt tedarik ediyor ve bu, ABD'nin radyoaktif satın almalarındaki ana kalemi teşkil ediyor.ABD nükleer endüstrisinin hala daha Rus uranyumuna bağımlı olduğu gerçeği, Amerikan basınında zaman zaman yer buluyor.New York Times (NYT), haziran ayındaki haberinde Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Moskova'yla ekonomik bağları koparmayı amaçlayan ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum satın almaya devam ettiğini ve ABD'nin Rus uranyumuna bağımlılığının yüksek düzeyde olduğunu belirtmişti.ABD'nin 1990'ların başından beri uranyum zenginleştirmeyi bırakarak daha düşük maliyetle Rusya'dan alım yapmaya başladığı ve bunun Soğuk Savaş sonra gerilimi azaltmaya yönelik bir jest olduğunu anımsatan NYT, "ABD uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurdu. Yalnızca Ohio'da işletmesi bulunan Urenco adlı Avrupalı konsorsiyum (İngiltere, Almanya, Hollanda) bu alanda çalışıyor ve Rus yakıtı zamanla dünya pazarının yarısını ele geçirdi. ABD'de kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte biri hala Rusya'dan ithal ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/abd-28-rus-sirketine-yonelik-ihracat-kisitlamasi-getirdi-1078111739.html
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abd, rusya, yaptırım, enerji, nükleer enerji, uranyum, zenginleştirilmiş uranyum, abd temsilciler meclisi
abd, rusya, yaptırım, enerji, nükleer enerji, uranyum, zenginleştirilmiş uranyum, abd temsilciler meclisi

ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul etti

14:12 12.12.2023 (güncellendi: 14:23 12.12.2023)
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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ABD parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, dün akşam yapılan oylamada, Rusya'dan az zenginleştirilmiş uranyumun ithalatını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.
Rusya'dan uranyum alımının sürekli olarak artttığı ABD'de Rus uranyumunun ithalatını yasaklamaya yönelik bir tasarı sunuldu.
'Rusya Uranyumunun İthalatının Yasaklanmasına Dair Kanun' adı verilen tasarı, Temsilciler Meclisi'nden geçmek için gereken üye sayısına ulaştı.
2040 yılına kadar yürürlükte kalması önerilen belge, Rusya topraklarında veya Rusya'da kayıtlı bir işletmede üretilen az zenginleştirilmiş uranyumun ithalatının yasaklanmasını öngörüyor.
Belge, diğer tedarikçilerin uygun olmadığı veya Rus uranyumu ithalatının Washington'un çıkarlarına uygun olduğu durumlarda ABD enerji bakanına dışişleri bakanı ile ticaret bakanının mutabakatını alarak söz konusu yasağı kaldırma yetkisi de veriyor.

ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı

Amerikan istatistik servisinin verilerine göre ABD, Ekim 2023'te Rusya'dan 43.25 ton uranyum satın aldı. Washington, bu alımla Ekim 2022'ye kıyasla 3 kat daha fazla Rus uranyumu ithalatı gerçekleştirdi.
Haziran 2023'ten beri tek bir ay içinde yapılan en büyük alım için ABD, Rus tarafına 62.8 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi. Rusya, İngiltere'nin ardından ABD'nin ikinci büyük uranyum tedarikçisi konumuna geldi.

ABD nükleer endüstrisi Rus uranyumuna bağımlı

Rusya, ABD'ye sadece Uranyum-235 ile zenginleştirilmiş yakıt tedarik ediyor ve bu, ABD'nin radyoaktif satın almalarındaki ana kalemi teşkil ediyor.
ABD nükleer endüstrisinin hala daha Rus uranyumuna bağımlı olduğu gerçeği, Amerikan basınında zaman zaman yer buluyor.
New York Times (NYT), haziran ayındaki haberinde Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Moskova'yla ekonomik bağları koparmayı amaçlayan ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum satın almaya devam ettiğini ve ABD'nin Rus uranyumuna bağımlılığının yüksek düzeyde olduğunu belirtmişti.
ABD'nin 1990'ların başından beri uranyum zenginleştirmeyi bırakarak daha düşük maliyetle Rusya'dan alım yapmaya başladığı ve bunun Soğuk Savaş sonra gerilimi azaltmaya yönelik bir jest olduğunu anımsatan NYT, "ABD uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurdu. Yalnızca Ohio'da işletmesi bulunan Urenco adlı Avrupalı konsorsiyum (İngiltere, Almanya, Hollanda) bu alanda çalışıyor ve Rus yakıtı zamanla dünya pazarının yarısını ele geçirdi. ABD'de kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte biri hala Rusya'dan ithal ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.
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