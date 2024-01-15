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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240115/romanyada-ukrayna-tahilina-karsi-protestolar-gunlerdir-devam-ediyor-1079654164.html
Romanya'da Ukrayna tahılına karşı protestolar günlerdir devam ediyor
Romanya'da Ukrayna tahılına karşı protestolar günlerdir devam ediyor
Ucuz Ukrayna tahılı nedeniyle özellikle Doğu Avrupalı çiftçilerin ürünlerine alıcı bulamayıp geçim sıkıntısı çekmeye başlaması, bu ülkelerdeki hükümetleri... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T10:40+0300
2024-01-15T10:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
tahıl
tahıl ihracatı
romanya
doğu avrupa
avrupa birliği
nakliye
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Romanya’da çiftçiler ve kamyon sürücülerinin protestoları yeni katılımlarla günlerdir sürerken eylemciler hükümetten yüksek sigorta primlerinin düşürülmesini ve destekleme ödemelerinin artırılmasını talep ediyor.Zorunlu trafik sigortasına yapılan zamlar, gelir vergisinin artırılması ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesine tepki gösteren çiftçiler ve kamyon sürücüleri, 10 Ocak'ta ana yollarda trafiği engelleyerek başlattıkları protestoları başkent Bükreş'e de genişletirken eylemlerde zaman zaman Ukrayna ile sınır geçişlerini de bloke ediyor.Nakliyeciler ve çiftçilerin temsilcilerinden oluşan bir heyetin dün Maliye Bakanlığında üç saatten fazla süren görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından protestoların devam edeceği duyuruldu.Görüşme sonrasında basına açıklama yapan heyet temsilcisi Danuț Andruș, Maliye Bakanı Marcel Ioan Boloș ile görüşmelerinde taleplerinin, Avrupa Birliği mevzuatı gerekçe gösterilerek karşılanmaması nedeniyle anlaşmaya varılamadığını ifade etti.Maliye Bakanı Boloş ise nakliyeci ve çiftçi temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde üzerinde mutabık kaldıkları tedbirlerin olduğunu ifade ederek vergi kaçakçılığını teşvik eden tedbirlerin alınamayacağını ve bazı taleplerin, Romanya'nın Avrupa Birliği kurumlarına olan taahhütleriyle ilgili olduğu için AB Komisyonu ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.Boloş, çiftçilerin haklı olarak ucuz Ukrayna tahılından şikayette bulunduklarını belirterek “Bu konuda onlarla hemfikiriz” dedi.Bakan Boloş, Ukrayna tahılının Romanya üzerinden transit geçişine ilişkin tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğini ve bu bağlamda malların elektronik mühürle takibinin uygulamaya konulacağını söyledi.Başkent Bükreş’teki eylemciler araçlarıyla Parlamento binasına ulaşmaya çalışırken ülke sınırlarındaki ve limandaki tırlar da gümrükleri bloke ediyor.Romanya, bütçe açığının öngörülenden yüksek çıkması dolayısıyla AB Komisyonunun talebi üzerine 1 Ocak'tan itibaren vergileri artırmıştı.Rusya’dan sonra dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'da, Türkiye ve BM'nin çabaları ve arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişiminden Rusya'nın çekilmesinin ardından tahıl sevkiyatı daha çok Romanya üzerinden yapılmaya başlanmıştı.Ukrayna'dan kara yolları ve Tuna Nehri üzerinden Romanya'ya ulaştırılan tahıl çoğunlukla Köstence Limanı üzerinden alıcılara ulaştırılırken, Köstence Limanı'ndan tahıl sevkiyatı 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 36 milyon tona çıktı.Bunun yaklaşık 14 milyon tonunun Ukrayna tahılı olduğu belirtiliyor.Avrupa Birliği'nde akaryakıt fiyatlarındaki ve vergilerdeki artışlar ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya'da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor.Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Kiev’e ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya'da da benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncular haftalardır eylem yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240114/polonya-ukrayna-sinirinda-kamyoncu-krizi-romanyaya-ulasti-1079635107.html
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ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl ihracatı, romanya, doğu avrupa, avrupa birliği, nakliye
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Romanya'da Ukrayna tahılına karşı protestolar günlerdir devam ediyor

10:40 15.01.2024
© AA / Mehmet Serkan EruysalRomanya'da Ukrayna tahılına karşı protestolar
Romanya'da Ukrayna tahılına karşı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AA / Mehmet Serkan Eruysal
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Ucuz Ukrayna tahılı nedeniyle özellikle Doğu Avrupalı çiftçilerin ürünlerine alıcı bulamayıp geçim sıkıntısı çekmeye başlaması, bu ülkelerdeki hükümetleri ‘Ukrayna’ya destek olup AB’ye yaranmak’ ile çiftçilerinin çıkarlarını koruyarak ‘oy kaybı tehdidini ortadan kaldırmak’ arasında seçim yapmaya zorluyor.
Romanya’da çiftçiler ve kamyon sürücülerinin protestoları yeni katılımlarla günlerdir sürerken eylemciler hükümetten yüksek sigorta primlerinin düşürülmesini ve destekleme ödemelerinin artırılmasını talep ediyor.
Zorunlu trafik sigortasına yapılan zamlar, gelir vergisinin artırılması ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesine tepki gösteren çiftçiler ve kamyon sürücüleri, 10 Ocak'ta ana yollarda trafiği engelleyerek başlattıkları protestoları başkent Bükreş'e de genişletirken eylemlerde zaman zaman Ukrayna ile sınır geçişlerini de bloke ediyor.
Nakliyeciler ve çiftçilerin temsilcilerinden oluşan bir heyetin dün Maliye Bakanlığında üç saatten fazla süren görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından protestoların devam edeceği duyuruldu.
Görüşme sonrasında basına açıklama yapan heyet temsilcisi Danuț Andruș, Maliye Bakanı Marcel Ioan Boloș ile görüşmelerinde taleplerinin, Avrupa Birliği mevzuatı gerekçe gösterilerek karşılanmaması nedeniyle anlaşmaya varılamadığını ifade etti.
Maliye Bakanı Boloş ise nakliyeci ve çiftçi temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde üzerinde mutabık kaldıkları tedbirlerin olduğunu ifade ederek vergi kaçakçılığını teşvik eden tedbirlerin alınamayacağını ve bazı taleplerin, Romanya'nın Avrupa Birliği kurumlarına olan taahhütleriyle ilgili olduğu için AB Komisyonu ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.
Boloş, çiftçilerin haklı olarak ucuz Ukrayna tahılından şikayette bulunduklarını belirterek “Bu konuda onlarla hemfikiriz” dedi.
Bakan Boloş, Ukrayna tahılının Romanya üzerinden transit geçişine ilişkin tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğini ve bu bağlamda malların elektronik mühürle takibinin uygulamaya konulacağını söyledi.
Başkent Bükreş’teki eylemciler araçlarıyla Parlamento binasına ulaşmaya çalışırken ülke sınırlarındaki ve limandaki tırlar da gümrükleri bloke ediyor.
Romanya, bütçe açığının öngörülenden yüksek çıkması dolayısıyla AB Komisyonunun talebi üzerine 1 Ocak'tan itibaren vergileri artırmıştı.
Rusya’dan sonra dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'da, Türkiye ve BM'nin çabaları ve arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişiminden Rusya'nın çekilmesinin ardından tahıl sevkiyatı daha çok Romanya üzerinden yapılmaya başlanmıştı.
Ukrayna'dan kara yolları ve Tuna Nehri üzerinden Romanya'ya ulaştırılan tahıl çoğunlukla Köstence Limanı üzerinden alıcılara ulaştırılırken, Köstence Limanı'ndan tahıl sevkiyatı 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 36 milyon tona çıktı.
Bunun yaklaşık 14 milyon tonunun Ukrayna tahılı olduğu belirtiliyor.
Avrupa Birliği'nde akaryakıt fiyatlarındaki ve vergilerdeki artışlar ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya'da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor.
Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Kiev’e ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya'da da benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncular haftalardır eylem yapıyor.
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