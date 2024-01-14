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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240114/polonya-ukrayna-sinirinda-kamyoncu-krizi-romanyaya-ulasti-1079635107.html
Polonya-Ukrayna sınırındaki kamyoncu krizi Romanya’ya ulaştı
Polonya-Ukrayna sınırındaki kamyoncu krizi Romanya’ya ulaştı
Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Kiev’e ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın, ucuz tahıl nedeniyle kara... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T17:12+0300
2024-01-14T17:16+0300
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, Romanyalı çiftçilerin bugün öğleden sonra Ukrayna sınırındaki kontrol noktasını bloke ettiğini duyururken, bir gün önce Romanya sınırındaki bir kontrol noktasının da bloke edildiği kaydedilmişti.Kriz, ilerleyen saatlerinde ise kontrol noktasındaki engelin kaldırılmasıyla sona ermişti.Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı temsilcisi Andrey Demçenko, Rada TV kanalının yayınında yaptığı açıklamada, Romanya topraklarında çiftçilerin Ukrayna ile sınırda bulunan Siret gümrük kontrol noktasından kamyonların geçişini yine engellediğini bildirirken, aynı zamanda Ukrayna ile Polonya arasındaki sınırda yaklaşık bin 100 kamyonun bloke edildiğini de ekledi.‘Engelleme üç yönde devam ediyor’Demçenko, Polonya-Ukrayna yönünde binden fazla nakliye kamyonunun kuyrukta bekletildiğini ifade ederek, en çok kamyonun Rava Russkaya gümrük kontrol noktasında beklediğinin de altını çizdi.Protestolar durmuyorPolonya-Ukrayna sınırında kamyonların geçişini yavaşlatarak protesto gösterileri düzenleyen Polonyalı kamyon sürücüleri, hükümetin Ukrayna kargosu ile sorunu çözmemesi halinde protestoları yoğunlaştırmakla tehdit ediyor.Eylemlerine 6 Kasım'da başlayan Polonyalı kamyoncular, insani yardım ve askeri malzeme taşıyanlar hariç Ukraynalı şirketlerin, ticari izinlere tabi tutulmasını talep ediyor.Ukrayna'dan tarım ürünlerinin gümrüksüz ve sınırsız ithalatına izin veren AB kararlarının genişletilmesine karşı çıkan Polonya ile birlikte Ukrayna'ya sınırı olan diğer ülkelerde şeker fiyatlarında düşüş kaydedildiğine dikkat çekiyor.Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çeşitli çiftçi dernekleri, Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ve gıda ithalatındaki artışla mücadele etmek için yeni bir sınırlama mekanizması kurulmasını talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240111/avrupali-ciftciler-ukrayna-tarim-urunlerine-sinirlama-istiyor-1079541980.html
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Polonya-Ukrayna sınırındaki kamyoncu krizi Romanya’ya ulaştı

17:12 14.01.2024 (güncellendi: 17:16 14.01.2024)
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIPolonya Ukrayna sınır gümrük kamyon nakliye
Polonya Ukrayna sınır gümrük kamyon nakliye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Kiev’e ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın, ucuz tahıl nedeniyle kara sınırlarını Ukraynalı nakliyecilere kapatmasıyla başlayan kriz Romanya’ya ulaştı.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, Romanyalı çiftçilerin bugün öğleden sonra Ukrayna sınırındaki kontrol noktasını bloke ettiğini duyururken, bir gün önce Romanya sınırındaki bir kontrol noktasının da bloke edildiği kaydedilmişti.
Kriz, ilerleyen saatlerinde ise kontrol noktasındaki engelin kaldırılmasıyla sona ermişti.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı temsilcisi Andrey Demçenko, Rada TV kanalının yayınında yaptığı açıklamada, Romanya topraklarında çiftçilerin Ukrayna ile sınırda bulunan Siret gümrük kontrol noktasından kamyonların geçişini yine engellediğini bildirirken, aynı zamanda Ukrayna ile Polonya arasındaki sınırda yaklaşık bin 100 kamyonun bloke edildiğini de ekledi.

‘Engelleme üç yönde devam ediyor’

Demçenko, Polonya-Ukrayna yönünde binden fazla nakliye kamyonunun kuyrukta bekletildiğini ifade ederek, en çok kamyonun Rava Russkaya gümrük kontrol noktasında beklediğinin de altını çizdi.

Protestolar durmuyor

Polonya-Ukrayna sınırında kamyonların geçişini yavaşlatarak protesto gösterileri düzenleyen Polonyalı kamyon sürücüleri, hükümetin Ukrayna kargosu ile sorunu çözmemesi halinde protestoları yoğunlaştırmakla tehdit ediyor.
Eylemlerine 6 Kasım'da başlayan Polonyalı kamyoncular, insani yardım ve askeri malzeme taşıyanlar hariç Ukraynalı şirketlerin, ticari izinlere tabi tutulmasını talep ediyor.
Ukrayna'dan tarım ürünlerinin gümrüksüz ve sınırsız ithalatına izin veren AB kararlarının genişletilmesine karşı çıkan Polonya ile birlikte Ukrayna'ya sınırı olan diğer ülkelerde şeker fiyatlarında düşüş kaydedildiğine dikkat çekiyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çeşitli çiftçi dernekleri, Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ve gıda ithalatındaki artışla mücadele etmek için yeni bir sınırlama mekanizması kurulmasını talep ediyor.
Rusya tahıl kışlık buğday ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
DÜNYA
Avrupalı çiftçiler Ukrayna tarım ürünlerine sınırlama istiyor
11 Ocak, 14:11
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