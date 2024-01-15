https://sputniknews.com.tr/20240115/nato-dogu-kanadini-guclendiriyor-bulgaristanda-5-bin-askerlik-altyapi-kuruluyor-1079661995.html
NATO, doğu kanadını güçlendiriyor: Bulgaristan'da 5 bin askerlik altyapı kuruluyor
NATO, doğu kanadını güçlendiriyor: Bulgaristan'da 5 bin askerlik altyapı kuruluyor
Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, 5 bin NATO askerine ev sahipliği yapacak altyapı tesislerini hazırlamaya başladıklarını açıkladı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T13:30+0300
2024-01-15T13:30+0300
2024-01-15T13:30+0300
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ABD'ye yaptığı ziyarette, çok uluslu muharebe grubuna ev sahipliği yapmak için gerekli altyapının en iyi şekilde nasıl sağlanacağını ve ABD'li ortakların altyapı inşaatının ortaklaşa finansmanı için mevcut uluslararası fonlardan yararlanma konusunda nasıl yardımcı olabileceklerini ele aldıklarını anlatan Tagarev, 5 bin kişi kapasiteli tesisler için hazırlıklara başladıklarını belirtti.Tagarev, "NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerde bulunan tüm muharebe gruplarının tugay seviyesine yükseltilmesine, yani asker sayısının yaklaşık 5 bine çıkarılmasına yönelik planlar var. Bu, gerektiği zaman hayata geçirilecek, şu anda net bir takvim yok. Bizim bu koşulları sağlamaya hazır olmamız gerekiyor" dedi.Bulgaristan Savunma Bakanı, NATO için gerekli altyapının akaryakıt boru hatları ve depoların yanı sıra müttefik kuvvetlerin hızlı bir şekilde konuşlandırılmasına olanak sağlayacak kara ve demir yollarını içermesi gerektiğini ifade etti.Tagarev, anlaşma uyarınca Bulgaristan'ın Stryker zırhlı araçlarının tamir ve bakımında bölge merkezi haline geleceğini de söylerken saha fabrikalarından birinin Veliko Tırnovo şehrinde yer alacağını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240115/peskov-rusyanin-almanyaya-saldiracagi-iddialarini-yanitladi-1079661474.html
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nato, rusya, bulgaristan, abd, karadeniz
NATO, doğu kanadını güçlendiriyor: Bulgaristan'da 5 bin askerlik altyapı kuruluyor
Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, 5 bin NATO askerine ev sahipliği yapacak altyapı tesislerini hazırlamaya başladıklarını açıkladı.
ABD'ye yaptığı ziyarette, çok uluslu muharebe grubuna ev sahipliği yapmak için gerekli altyapının en iyi şekilde nasıl sağlanacağını ve ABD'li ortakların altyapı inşaatının ortaklaşa finansmanı için mevcut uluslararası fonlardan yararlanma konusunda nasıl yardımcı olabileceklerini ele aldıklarını anlatan Tagarev, 5 bin kişi kapasiteli tesisler için hazırlıklara başladıklarını belirtti.
Tagarev, "NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerde bulunan tüm muharebe gruplarının tugay seviyesine yükseltilmesine, yani asker sayısının yaklaşık 5 bine çıkarılmasına yönelik planlar var. Bu, gerektiği zaman hayata geçirilecek, şu anda net bir takvim yok. Bizim bu koşulları sağlamaya hazır olmamız gerekiyor
" dedi.
Bulgaristan Savunma Bakanı, NATO için gerekli altyapının akaryakıt boru hatları ve depoların yanı sıra müttefik kuvvetlerin hızlı bir şekilde konuşlandırılmasına olanak sağlayacak kara ve demir yollarını içermesi gerektiğini ifade etti.
Tagarev, anlaşma uyarınca Bulgaristan'ın Stryker zırhlı araçlarının tamir ve bakımında bölge merkezi haline geleceğini de söylerken saha fabrikalarından birinin Veliko Tırnovo şehrinde yer alacağını ekledi.