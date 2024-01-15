https://sputniknews.com.tr/20240115/2024te-basina-gelmeyen-kalmadi-japonyada-ates-topu-seklinde-gok-tasi-goruldu-1079660371.html

2024'te başlarına gelmeyen kalmadı: Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü

2024'te başlarına gelmeyen kalmadı: Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü

Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T12:37+0300

2024-01-15T12:37+0300

2024-01-15T12:48+0300

dünya

japonya

ateş topu

gök taşı

göktaşı yağmuru

felaket

2024

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Japonya'nın başkenti Tokyo’nun Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden görülen gök taşı sosyal medyada ilgi odağı oldu.Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri seyir halindeki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Birçok kişi tarafından görüntüleri paylaşılan doğa olayının nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, gök taşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240104/japonya-2024e-hic-iyi-baslamadi-tokyoda-12-katli-evde-buyuk-yangin-cikti--1079327645.html

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japonya, ateş topu, gök taşı, göktaşı yağmuru, felaket, 2024