https://sputniknews.com.tr/20240115/2024te-basina-gelmeyen-kalmadi-japonyada-ates-topu-seklinde-gok-tasi-goruldu-1079660371.html
2024'te başlarına gelmeyen kalmadı: Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü
2024'te başlarına gelmeyen kalmadı: Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü
Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T12:37+0300
2024-01-15T12:37+0300
2024-01-15T12:48+0300
dünya
japonya
ateş topu
gök taşı
göktaşı yağmuru
felaket
2024
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Japonya'nın başkenti Tokyo’nun Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden görülen gök taşı sosyal medyada ilgi odağı oldu.Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri seyir halindeki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Birçok kişi tarafından görüntüleri paylaşılan doğa olayının nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, gök taşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/japonya-2024e-hic-iyi-baslamadi-tokyoda-12-katli-evde-buyuk-yangin-cikti--1079327645.html
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japonya, ateş topu, gök taşı, göktaşı yağmuru, felaket, 2024
japonya, ateş topu, gök taşı, göktaşı yağmuru, felaket, 2024
2024'te başlarına gelmeyen kalmadı: Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü
12:37 15.01.2024 (güncellendi: 12:48 15.01.2024)
Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü.
Japonya'nın başkenti Tokyo’nun Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden görülen gök taşı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri seyir halindeki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Birçok kişi tarafından görüntüleri paylaşılan doğa olayının nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, gök taşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.