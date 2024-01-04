https://sputniknews.com.tr/20240104/japonya-2024e-hic-iyi-baslamadi-tokyoda-12-katli-evde-buyuk-yangin-cikti--1079327645.html
Japonya 2024'e hiç iyi başlamadı: Tokyo'nun merkezinde 12 katlı binada büyük yangın çıktı
Japonya 2024'e hiç iyi başlamadı: Tokyo'nun merkezinde 12 katlı binada büyük yangın çıktı
İlk üç günde deprem, uçak yangını ve diğer felaketlerle sarsılan Japonya'da, dördüncü günde ise Tokyo'daki ünlü Shinjuku sokağında yangın çıktı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T15:27+0300
2024-01-04T15:27+0300
2024-01-04T15:46+0300
dünya
japonya
yangın
yeni yıl
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Japonya'da 2024'ün başından beri art arda büyük depremlerle sarsılan ve sonrasında ise 300 kişilik uçakta yangın çıkması ardından, yılın dördüncü gününde Tokyo'nun merkezinde 12 katlı binada büyük bir yangın çıktı.En az 11 kişinin yaralandığı belirtilen yangına şehrin merkezinden birçok itfaiye ekibi yardıma koştu. Yerel saatle 16.20'de çıkan yangının iki saat sonra söndürüldüğü belirtilirken, şu ana kadar kimsenin hayatını kaybetmediği açıklandı. Yangının meydana geldiği bina, Japonya'nın en büyük gökdelen bölgesine ve Tokyo hükümet binasına ev sahipliği yapan Nishi-Shinjuku semtinde yer aldığı belirtilirken, yangının nedeni açıklığa kavuşturulamadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/japonyadaki-depremlerde-olenlerin-sayisi-78e-cikti-50den-fazla-kisinin-akibeti-bilinmiyor-1079323096.html
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japonya, yangın, yeni yıl, 2024
Japonya 2024'e hiç iyi başlamadı: Tokyo'nun merkezinde 12 katlı binada büyük yangın çıktı
15:27 04.01.2024 (güncellendi: 15:46 04.01.2024)
İlk üç günde deprem, uçak yangını ve diğer felaketlerle sarsılan Japonya'da, dördüncü günde ise Tokyo'daki ünlü Shinjuku sokağında yangın çıktı.
Japonya'da 2024'ün başından beri art arda büyük depremlerle sarsılan ve sonrasında ise 300 kişilik uçakta yangın çıkması ardından, yılın dördüncü gününde Tokyo'nun merkezinde 12 katlı binada büyük bir yangın çıktı.
En az 11 kişinin yaralandığı belirtilen yangına şehrin merkezinden birçok itfaiye ekibi yardıma koştu.
Yerel saatle 16.20'de çıkan yangının iki saat sonra söndürüldüğü belirtilirken, şu ana kadar kimsenin hayatını kaybetmediği açıklandı.
Yangının meydana geldiği bina, Japonya'nın en büyük gökdelen bölgesine ve Tokyo hükümet binasına ev sahipliği yapan Nishi-Shinjuku semtinde yer aldığı belirtilirken, yangının nedeni açıklığa kavuşturulamadığı belirtildi.