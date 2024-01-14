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https://sputniknews.com.tr/20240114/pentagon-bakan-austinin-saglik-durumunun-iyi-oldugunu-duyurdu-1079618728.html
Pentagon, Bakan Austin'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu
Pentagon, Bakan Austin'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Bakan Lloyd Austin'in tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T11:44+0300
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Son günlerde tartışma konusu olan Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Austin'in Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğünün ve sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiğini kaydetti.Bakan Austin'in, üst düzey personeliyle iletişim halinde olduğunu aktaran Ryder, Pentagon'un dünya genelindeki günlük operasyonlarını takip ettiğini bildirdi.Ryder, Bakan Austin'in taburcu edilmesiyle ilgili kesin bir tarihin olmadığı ancak sürece ilişkin günlük güncellemeler yapmaya devam edecekleri bilgisini paylaştı.Austin'in hastaneye kaldırılmasıABD'de Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması tartışma yaratmıştı.Pentagon'dan ilk olarak 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.Devam eden tartışmalar üzerine Pentagon, Bakan Austin’in 22 Aralık 2023’te hastaneye kaldırılarak prostat kanseri teşhisi ile operasyon geçirerek ertesi gün taburcu edildiğini ancak akabinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşmıştı.Austin’in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaması tepki çekmiş, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanı'nın ‘gizlice’ hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlattığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-savunma-bakani-austin-husilere-saldiri-emrinini-hastaneden-verdi-1079595805.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, beyaz saray, washington
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, beyaz saray, washington

Pentagon, Bakan Austin'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

11:44 14.01.2024 (güncellendi: 11:47 14.01.2024)
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Bakan Lloyd Austin'in tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Son günlerde tartışma konusu olan Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Austin'in Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğünün ve sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiğini kaydetti.
Bakan Austin'in, üst düzey personeliyle iletişim halinde olduğunu aktaran Ryder, Pentagon'un dünya genelindeki günlük operasyonlarını takip ettiğini bildirdi.
Ryder, Bakan Austin'in taburcu edilmesiyle ilgili kesin bir tarihin olmadığı ancak sürece ilişkin günlük güncellemeler yapmaya devam edecekleri bilgisini paylaştı.

Austin'in hastaneye kaldırılması

ABD'de Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması tartışma yaratmıştı.
Pentagon'dan ilk olarak 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.
Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.
Devam eden tartışmalar üzerine Pentagon, Bakan Austin’in 22 Aralık 2023’te hastaneye kaldırılarak prostat kanseri teşhisi ile operasyon geçirerek ertesi gün taburcu edildiğini ancak akabinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşmıştı.
Austin’in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaması tepki çekmiş, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanı'nın ‘gizlice’ hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlattığını duyurmuştu.
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