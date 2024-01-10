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https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-temsilciler-meclisinde-austin-sorusturmasi-baslatildi-1079506138.html
ABD Temsilciler Meclisi'nde ‘Austin soruşturması’ başlatıldı
ABD Temsilciler Meclisi'nde ‘Austin soruşturması’ başlatıldı
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçen hafta 'gizlice' hastaneye kaldırılmasıyla ilgili... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T14:52+0300
2024-01-10T14:52+0300
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beyaz saray
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The Hill Gazetesi'nin haberine göre, Rogers, Austin, Özel Kalem Müdürü Kelly Magsamen ve Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e gönderdiği mektuplarda Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırılmasına dair sahip oldukları bilgi ve belgeleri kendilerine iletmelerini talep etti.Austin'in 'gizlice' hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlatan Rogers, Bakan'a yazdığı mektupta, ameliyatın yetkililere hızlı şekilde bildirilmemesini "çirkin bir durum” olarak nitelendirdi.Rogers mektubunda, "Devam eden terörle mücadele operasyonlarından nükleer komuta ve kontrole kadar her şey bakanın karar verme kapasitesinin net şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Bakanlık sağlam bir kurumdur ve düşmanlarımız tarafından saldırıya uğradığında işlevini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır ancak iş göremez durumda olduğunu gizleyen bir Bakan için tasarlanmamıştır" ifadelerini kullandı.Ukrayna ve İsrail'de savaşların sürdüğü bir ortamda, Beyaz Saray'ın ve hatta Austin'in yardımcısının durumu anlamamasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rogers, Austin'in ekibini hastaneye yatışı konusunda yetkilileri bilgilendirmemeleri için yönlendirip yönlendirmediğine ilişkin bilgi vermesi gerektiğini kaydetti.Rogers ayrıca, Savunma Bakanı'ndan yetkilerini yardımcısı Hicks'e devredip etmediği, hastaneye kaldırıldığı sırada ne gibi adımlar atıldığı ve Ortadoğu'dan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı bünyesinde ne gibi askeri önlemler alındığını açıklamasını istedi.Öte yandan Rogers, Hicks'e yazdığı mektupta ise Bakan'ın durumunu bilmemesinin "şok edici" olduğunu belirterek, "Savunma Bakanı'nın durumunu tam olarak anlamadan hareket ediyor olmanız endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.Rogers, Özel Kalem Müdürü Magsamen'e hitaben yazdığı mektupta da "Sizin de farkında olmanız gerektiği gibi bu şeffaflık eksikliği affedilemez ve felaketle sonuçlanabilirdi" ifadesini kullandı.Austin'e prostat kanseri teşhisiABD'de 22 Aralık 2023'te hastaneye kaldırılan Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü duyurulmuştu.Austin'in tedavisinin sürdüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan'a aralık başında prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtilmişti.Austin'in 22 Aralık'ta hastaneye kabul edildiği, genel anestezi altında prostatektomi adı verilen minimal bir cerrahi prosedüre tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, ameliyatın iyi geçtiği ifade edilmişti.Bakan'ın ertesi gün taburcu edildiği ancak ameliyattan kaynaklanan şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı komplikasyonları üzerine 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmede Austin'in idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı kaydedilmişti.Üç gün yoğun bakım ünitesinde kalan Austin'in durumundan Beyaz Saray'ın ilk olarak 5 Ocak Cuma günü haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-baskani-biden-savunma-bakani-austinin-prostat-kanseri-oldugunu-yeni-ogrenmis-1079485407.html
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abd, abd temsilciler meclisi, lloyd austin, abd savunma bakanlığı (pentagon), beyaz saray, washington, the hill
abd, abd temsilciler meclisi, lloyd austin, abd savunma bakanlığı (pentagon), beyaz saray, washington, the hill

ABD Temsilciler Meclisi'nde ‘Austin soruşturması’ başlatıldı

14:52 10.01.2024
© AFP 2023 / JONATHAN ERNSTABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Blinken
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / JONATHAN ERNST
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ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçen hafta 'gizlice' hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlattı.
The Hill Gazetesi'nin haberine göre, Rogers, Austin, Özel Kalem Müdürü Kelly Magsamen ve Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e gönderdiği mektuplarda Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırılmasına dair sahip oldukları bilgi ve belgeleri kendilerine iletmelerini talep etti.
Austin'in 'gizlice' hastaneye kaldırılmasıyla ilgili resmi soruşturma başlatan Rogers, Bakan'a yazdığı mektupta, ameliyatın yetkililere hızlı şekilde bildirilmemesini "çirkin bir durum” olarak nitelendirdi.
Rogers mektubunda, "Devam eden terörle mücadele operasyonlarından nükleer komuta ve kontrole kadar her şey bakanın karar verme kapasitesinin net şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Bakanlık sağlam bir kurumdur ve düşmanlarımız tarafından saldırıya uğradığında işlevini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır ancak iş göremez durumda olduğunu gizleyen bir Bakan için tasarlanmamıştır" ifadelerini kullandı.
Ukrayna ve İsrail'de savaşların sürdüğü bir ortamda, Beyaz Saray'ın ve hatta Austin'in yardımcısının durumu anlamamasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rogers, Austin'in ekibini hastaneye yatışı konusunda yetkilileri bilgilendirmemeleri için yönlendirip yönlendirmediğine ilişkin bilgi vermesi gerektiğini kaydetti.
Rogers ayrıca, Savunma Bakanı'ndan yetkilerini yardımcısı Hicks'e devredip etmediği, hastaneye kaldırıldığı sırada ne gibi adımlar atıldığı ve Ortadoğu'dan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı bünyesinde ne gibi askeri önlemler alındığını açıklamasını istedi.
Öte yandan Rogers, Hicks'e yazdığı mektupta ise Bakan'ın durumunu bilmemesinin "şok edici" olduğunu belirterek, "Savunma Bakanı'nın durumunu tam olarak anlamadan hareket ediyor olmanız endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.
Rogers, Özel Kalem Müdürü Magsamen'e hitaben yazdığı mektupta da "Sizin de farkında olmanız gerektiği gibi bu şeffaflık eksikliği affedilemez ve felaketle sonuçlanabilirdi" ifadesini kullandı.

Austin'e prostat kanseri teşhisi

ABD'de 22 Aralık 2023'te hastaneye kaldırılan Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü duyurulmuştu.
Austin'in tedavisinin sürdüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan'a aralık başında prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtilmişti.
Austin'in 22 Aralık'ta hastaneye kabul edildiği, genel anestezi altında prostatektomi adı verilen minimal bir cerrahi prosedüre tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, ameliyatın iyi geçtiği ifade edilmişti.
Bakan'ın ertesi gün taburcu edildiği ancak ameliyattan kaynaklanan şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı komplikasyonları üzerine 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmede Austin'in idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı kaydedilmişti.
Üç gün yoğun bakım ünitesinde kalan Austin'in durumundan Beyaz Saray'ın ilk olarak 5 Ocak Cuma günü haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
DÜNYA
ABD Başkanı Biden, Savunma Bakanı Austin'in prostat kanseri olduğunu yeni öğrenmiş
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